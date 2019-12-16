День Святого Николая: красивые поздравления в стихах

Традиции и обычаи дня Святого Николая в Украине
День Святого Николая отмечается православными христианами во всем мире 19 декабря и по преданию Николай Чудотворец выступил в роли защитника трех византийцев, которых несправедливо приговорили к смерти. Он родился 15 марта 270 года в семье состоятельных людей из Патары в Ликии, провинции в Малой Азии. Был избран епископом в Мире Ликийской.
А вот чудотворцем его стали называть после того, как он сделал щедрый подарок одной бедной, но влюбленной паре. Молодая девушка не могла выйти замуж, так как у нее не было приданного. А ночью Николай подбросил в ее дом сверток с деньгами. Кроме того, он много лет помогал тем, кто нуждался в помощи. Он приносил им подарки по ночам и делал их счастливыми.
В каждой стране существуют свои обычаи и традиции к этому празднику. В Германии, Швейцарии и Австрии дети выставляют на ночь за порог свою обувь, чтобы утром обнаружить там подарок. В некоторых странах на камин вешают носки для подарков. Кроме того, в день Святого Николая не только дарят подарки, но и исполняют желания. Это может быть помощь нищим, детям-сиротам.
В день святого Николая,
У всех сбываются мечты.
Чего и вам от всей души желаю,
А вдобавок радости и красоты.
С Днем святого Николая
От всего сердца поздравляю!
Пожелать хочу удачи,
И большой любви на сдачу.
Там подарочек найдешь,
Пусть тебе от святого Николая
Благодать придет большая!
С праздником Николая Чудотворца! Пусть в вашем доме царит мир, порядок и уют. Здоровья и благополучия всей семье. Пусть Господь охраняет от всего дурного, но подарит радость и любовь!
Пусть Святой Николай охраняет твой путь,
Пусть убирает с него все преграды
Верю, он сможет домой всех вернуть!
Тебе там будут несказанно рады.
От всяких бед тебя хранит
Тебе желаю много счастья,
Удачей, счастьем наградит.
Желаем мира и успеха,
Удачи, счастья и добра,
Пусть дорога светлой будет всегда.