День Святого Миколая: гарні поздоровлення у віршах

Традиції і звичаї дня Святого Миколая в Україні
День Святого Миколая відзначається православними християнами у всьому світі 19 грудня і за переказами Миколай Чудотворець виступив у ролі захисника трьох візантійців, яких несправедливо засудили до смерті. Він народився 15 березня 270 року в родині заможних людей з Патари у Лікії, провінції в Малій Азії. Був обраний єпископом у Мирі Лікійській.
А ось чудотворцем його стали називати після того, як він зробив щедрий подарунок одній бідній, але закоханій парі. Молода дівчина не могла вийти заміж, так як у неї не було приданого. А вночі Миколай підкинув в її будинок згорток з грошима. Крім того, він багато років допомагав тим, хто потребував допомоги. Він приносив їм подарунки ночами і робив їх щасливими.
У кожній країні існують свої звичаї і традиції до цього свята. В Німеччині, Швейцарії і Австрії діти виставляють на ніч за поріг своє взуття, щоб вранці знайти там подарунок. У деяких країнах на камін вішають шкарпетки для подарунків. Крім того, в день Святого Миколая не тільки дарують подарунки, але і виконують бажання. Це може бути допомога бідним, дітям-сиротам.
У день святого Миколая,
У всіх збуваються мрії.
Чого і вам від усієї душі бажаю,
А до того ж радості і краси.
З Днем святого Миколая
Від усього серця вітаю!
Хочу побажати вдачі,
І великого кохання на здачу.
Там подаруночок знайдеш,
Хай тобі від святого Миколая
Благодать прийде велика!
З святом Миколая Чудотворця! Нехай у вашому домі панує мир, порядок і затишок. Здоров'я і благополуччя всієї сім'ї. Нехай Господь охороняє від усього лихого, але подарує радість і любов!
Хай Святий Миколай оберігає твій шлях,
Нехай прибирає з нього всі перепони
Вірю, він зможе повернути додому всіх!
Тобі там будуть несказанно раді.
Від усяких бід тебе береже
Тобі бажаю багато щастя,
Удачею, щастям нагородить.
Бажаємо миру і успіху,
Удачі, щастя і добра,
Хай світлою дорога буде завжди.