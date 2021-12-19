День Святого Николая: красивые душевные поздравления в открытках, стихах и видео

День Святого Николая традиционно в Украине отмечается православными христианами 19 декабря, и этот праздник, пожалуй, одинаково любим как взрослыми, так и детьми. По обычаям в дату дарятся подарки и всякие вкусняшки младшим членам семьи "от Чудотворца", а родители с восторгом разделят счастье малышей от таких презентов с угощениями от доброго и щедрого Николая Угодника.

Также в светлый праздник принято поздравлять всех близких, друзей и коллег, проявляя любовь и заботу, оказывать внимание и желать от сердца теплоты и радости. Милые и яркие поздравления мы собрали для вас в материале ниже .

Поздравления с Днем Святого Николая в открытках, стихах, прозе и на видео

Я в День святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

***

День Святого Николая радость принесет нам, знаю.

Свечки в храме зажигают и святого вспоминают.

И в беде он не оставляет, каждому из нас помогает.

С днем Святого Николая! Пусть тепла нам всем хватает.

***

***

Искренне поздравляю и желаю праздничной феерии вокруг и наслаждения от зимних праздников, которые открывает святой Николай! Вместе с близкими и друзьями пусть каждый день становится настоящим праздником!

***

С Днем святого Николая!

От души добра желаю,

Ярких радостных событий,

Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,

Волшебства и вдохновения,

Нереального успеха,

Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне - тепла и света,

Счастья больше, чем планета,

Всяких благ и процветания,

Чтоб исполнились мечтания!

***

***

С Днем Святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,

И всё то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

***

С праздником Николая Чудотворца! Пусть в вашем доме царит мир, порядок и уют. Здоровья и благополучия всей семье. Пусть Господь охраняет от всего дурного, но подарит радость и любовь!

***

***

Я в День святого Николая

Тебе желаю волшебства,

Живи, о грустном забывая,

И помни лишь добро всегда.

Пусть новой жизни горизонты

Тебе откроются сполна,

Ждут только новые высоты,

И яркой жизни глубина!

***

С Днем святого Николая! Желаем, чтобы праздничное чудо подарило вам замечательное настроение, яркие впечатления и много радости. Пусть покровитель путников, детей и рыбаков хранит своих подопечных и твердой рукой направляет на истинный путь. Счастья, любви, справедливости и много добра в каждый дом!

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В день святого Николая

Я вам от души желаю,

Чтоб невзгоды обходили,

Чтобы близкие любили,

Чтоб здоровы были дети,

Вы - счастливей всех на свете,

Чтоб везло во всех делах,

Жить - с улыбкой на устах!

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Поздравляю с Днем Святого Николая! Желаю, чтобы ты получил в этот день приятную весточку от Святого Николая и непременно подарок под подушку. Пусть мы все будем добры и отзывчивы, как этот Святой! Твори чудеса для других - и чудо обязательно войдет в твой дом!

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В день, когда спускается

Николай с небес,

Все вокруг меняется,

Полон мир чудес.

В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты -

Все, что у Николы

Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый

В этот день святой

Маленький подарок

От души большой!

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В день святого Николая

Я зажег свою свечу,

И к святому прибегая

Знаю - помощь получу!

Потому что наш Святитель

Радость детскую несет,

За собою как Спаситель

Деток в Отчий дом ведет.

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Поздравляю тебя с Днем Николая Чудотворца! Желаю, чтобы, прислушиваясь к моим молитвам, святой Угодник защитил тебя от всех невзгод и исполнил твои надежды!

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