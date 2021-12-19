День Святого Николая: красивые душевные поздравления в открытках, стихах и видео
День Святого Николая традиционно в Украине отмечается православными христианами 19 декабря, и этот праздник, пожалуй, одинаково любим как взрослыми, так и детьми. По обычаям в дату дарятся подарки и всякие вкусняшки младшим членам семьи "от Чудотворца", а родители с восторгом разделят счастье малышей от таких презентов с угощениями от доброго и щедрого Николая Угодника.
Также в светлый праздник принято поздравлять всех близких, друзей и коллег, проявляя любовь и заботу, оказывать внимание и желать от сердца теплоты и радости. Милые и яркие поздравления мы собрали для вас в материале ниже.
Поздравления с Днем Святого Николая в открытках, стихах, прозе и на видео
Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.
Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!
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День Святого Николая радость принесет нам, знаю.
Свечки в храме зажигают и святого вспоминают.
И в беде он не оставляет, каждому из нас помогает.
С днем Святого Николая! Пусть тепла нам всем хватает.
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Искренне поздравляю и желаю праздничной феерии вокруг и наслаждения от зимних праздников, которые открывает святой Николай! Вместе с близкими и друзьями пусть каждый день становится настоящим праздником!
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С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.
Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.
В каждом дне - тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!
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***
С Днем Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придет,
И всё то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
***
С праздником Николая Чудотворца! Пусть в вашем доме царит мир, порядок и уют. Здоровья и благополучия всей семье. Пусть Господь охраняет от всего дурного, но подарит радость и любовь!
***
***
Я в День святого Николая
Тебе желаю волшебства,
Живи, о грустном забывая,
И помни лишь добро всегда.
Пусть новой жизни горизонты
Тебе откроются сполна,
Ждут только новые высоты,
И яркой жизни глубина!
***
С Днем святого Николая! Желаем, чтобы праздничное чудо подарило вам замечательное настроение, яркие впечатления и много радости. Пусть покровитель путников, детей и рыбаков хранит своих подопечных и твердой рукой направляет на истинный путь. Счастья, любви, справедливости и много добра в каждый дом!
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В день святого Николая
Я вам от души желаю,
Чтоб невзгоды обходили,
Чтобы близкие любили,
Чтоб здоровы были дети,
Вы - счастливей всех на свете,
Чтоб везло во всех делах,
Жить - с улыбкой на устах!
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Поздравляю с Днем Святого Николая! Желаю, чтобы ты получил в этот день приятную весточку от Святого Николая и непременно подарок под подушку. Пусть мы все будем добры и отзывчивы, как этот Святой! Твори чудеса для других - и чудо обязательно войдет в твой дом!
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В день, когда спускается
Николай с небес,
Все вокруг меняется,
Полон мир чудес.
В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты -
Все, что у Николы
Ни попросишь ты.
Пусть получит каждый
В этот день святой
Маленький подарок
От души большой!
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В день святого Николая
Я зажег свою свечу,
И к святому прибегая
Знаю - помощь получу!
Потому что наш Святитель
Радость детскую несет,
За собою как Спаситель
Деток в Отчий дом ведет.
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Поздравляю тебя с Днем Николая Чудотворца! Желаю, чтобы, прислушиваясь к моим молитвам, святой Угодник защитил тебя от всех невзгод и исполнил твои надежды!
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Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему на День Святого Николая подарки кладут под подушку и в носки.
Добавим также, что недавно в Церкви дали советы украинским родителям ко Дню Святого Николая.