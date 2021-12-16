День святого Николая 2021: что подарить детям вместо сладостей и конфет

День святого Николая уже не за горами, мы будем его праздновать 19 декабря. Многие родители думают, что же подарить детям под подушку. Вместо стандартных сладких презентов можно подготовить более полезные.
Об этом рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.
Отдайте предпочтение более полезным сладостям, если все-таки решили дарить "вкусняшки".
Детям от 2 до 18 лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое. Важно помнить, что сахар может быть даже в продуктах, которые ассоциируются со здоровым питанием. Прежде всего, это касается йогуртов и соков. Поэтому будьте внимательны, когда что-либо покупаете ребенку на праздник.
Уменьшайте потребление "свободного" сахара. Именно из-за него чаще всего набирают вес. А также он может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Не забывайте, что сладкое является наиболее распространенной причиной кариеса зубов.