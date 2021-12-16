День святого Миколая 2021: що подарувати дітям замість солодощів і цукерок

День святого Миколая вже не за горами, ми будемо його святкувати 19 грудня. Багато батьків думаюьб, що ж подарувати дітям під подушку. Замість стандартних солодких презентів можна підготувати більш корисні.

Віддайте перевагу більш корисним солодощів, якщо все-таки вирішили дарувати "вкусняшки".

Замініть шоколад на цукерки з пастили з натурального соку, без цукру.

Замість цукрових льодяників, подаруйте будь-які сухофрукти без додавання цукру.

Пакетований сік або газовані солодкі напої краще замінити натуральним морсом або ягідно-фруктовим чаєм.

Уникайте обробленої і смаженої їжі, наприклад пончики і випічка бісквіти, пиріжки, печиво, крекери, вафлі і т. д.

Порадуйте дітей свіжими фруктам-яблуками, мандаринами, хурмою, або замороженими або консервованими фруктами в соку.

Солодке шкодить дітям

Дітям від 2 до 18 років щодня можна вживати не більше 25 г цукру. А ось до 2 років не рекомендують взагалі давати солодке. Важливо пам'ятати, що цукор може бути навіть в продуктах, які асоціюються зі здоровим харчуванням. Перш за все, це стосується йогуртів і соків. Тому будьте уважні, коли що-небудь купуєте дитині на свято.

Зменшуйте споживання" вільного " цукру. Саме через нього найчастіше набирають вагу. А також він може стати причиною порушення обміну речовин і загрозою розвитку діабету і серцево-судинних захворювань. Не забувайте, що солодке є найбільш поширеною причиною карієсу зубів.