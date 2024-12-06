День святого Миколая 2024: важливі заборони, прикмети і традиції

В п'ятницю 6 грудня відзначають одне з найбільших зимових свят за новим календарем - День святого Миколая. Чудотворця вважають захисником від ворогів та лих, до того ж свято - чудовий привід для подарунків дітям.

Про те, що можна і категорично не можна робити у це свято, а також про головні традиції та прикмети, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Традиції Дня святого Миколая

Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських вважають захисником від нещастя та невдачі. За історіями з церковних книг, Миколай народився 15 березня 2017 року в римському містечку Патарі.

З дитинства святий був релігійний, тож в юнацтві продовжив навчання в Мирі, де висвятився на єпископа. Родина Миколая була заможна - після смерті Святому залишився величезний спадок, який він роздав людям у скрутному становищі. Крім цього, Миколай міг зцілювати своїми молитвами.

Тож в цей день молитвах до святого Миколая просять здоров'я, захисту та помочі. В 6 грудня триває Різдвяний піст, заборони якого стосуються святкового меню. Зокрема, не можна готувати страви з використанням яєць, м'яса та молочних продуктів.

В цей день наші пращури варили пиво, а потім пригощали гостей, співали народних пісень зимового обрядового циклу. Напередодні свята випікали медове печиво, миколайчики, яким пригощали дітей. До речі, в випічці були яйця, але, оскільки для дітей було пом'якшення посту, малеча залюбки пригощалася смаколиками.

Проте найголовніший звичай дня Святого Миколая - знаходження подарунків дітьми. За легендами, Миколай приносить подарунок вночі та кладе його під подушку. Якщо дитина була слухняною весь рік, вона отримувала смаколики або іграшку, а якщо пустотливою - різочку або вугілля. Цей звичай, ймовірно, походить з Німеччини та дещо відрізняється в різних країнах.

Крім цього, нині часто відвідують так звані резиденції святого Миколая - тематичні майданчики, де діти можуть пройти квест, взяти участь в майстер-класі або отримати солодощі від святого Миколая.

Що не можна робити на Миколая

В День святого Миколая варто відпочити від хатніх справ: не можна прати, мити посуд або прибирати. Також 6 грудня не варто вишивати, шити або в'язати.

Одна з найголовніших заборон Дня святого Миколая - не позичати у когось кошти. В цьому випадку може піти удача. А от свої борги, навпаки, 6 грудня треба повертати. Крім цього, попри традицію дарувати подарунки, варто пам'ятати, що подарунок має бути не лише приємним, а й корисним, сприяти духовному розвитку.

Прикмети Дня святого Миколая

Якщо на Миколая іній на деревах - в наступному році будуть хороші врожаї різних культур

6 грудня день морозний, але світить сонце - врожай може бути гіршим

Сьогодні випало багато снігу - такої висоти виросте трава влітку. Якщо в день святого Миколая снігу немає - літо буде спекотним

У кого сьогодні день ангела

6 грудня, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Микола, Максим.

До того ж за старим стилем в День святого Миколая іменини у людей з такими іменами: Борис, Олексій, Макар, Григорій, Іван, Олександр.