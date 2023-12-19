День Святого Миколая 2023: головні заборони свята, традиції і прикмети

19 грудня українці відзначають День Святого Миколая за старим стилем. За новим календарем у цей день вшановують пам'ять преподобного Григорія.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про традиції, заборони та прикмети на день Святого Миколая.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Вікіпедія, Місячний календар.
Святий Миколай приходить до дітей і кладе їм під подушки подарунки. Найчастіше це були солодощі. Крім того, раніше в селах збиралися найстарші господарі, щоб зварити пшеничного пива.
Також існувала традиція, коли господар приходив з церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля й кропив господу, худобу та збіжжя.
У цей день заведено влаштовувати свято та накривати стіл. Готувати потрібно багато, щоб гості залишилися ситими та задоволеними.
До дня Святого Миколая потрібно віддати всі борги. Існує навіть окрема приказка, яка звучить так: "Якщо ти мені не віддаси до Миколи, то вже не оддаси ніколи".
А якщо ви з кимось посварилися, заведено миритися та прощати. Ось вам інша приказка: "На Миколу клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі".
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