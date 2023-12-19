День Святого Николая 2023: главные запреты праздника, традиции и приметы

Традиции празднования

Святой Николай приходит к детям и кладет им под подушки подарки. Чаще всего это были сладости. Кроме того, раньше в селах собирались самые старшие хозяева, чтобы сварить пшеничное пиво.

Также существовала традиция, когда хозяин приходил из церкви, брал миску со святой водой, паляницу с комочком соли, пятнашки из разного зелья и кропил господу, скот и зерно.

В этот день принято устраивать праздник и накрывать стол. Готовить нужно много, чтобы гости остались сытыми и довольными.

Ко Дню Святого Николая нужно отдать все долги. Существует даже отдельная поговорка, которая звучит так: "Если ты мне не отдашь Николаю, то уже не отдашь никогда".

А если вы с кем-то поссорились, принято мириться и прощать. Вот вам другая поговорка: "На Николая зови друга, зови и врага, оба будут друзья".

Что нельзя делать на Николая

Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием, стиркой, уборкой.

Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят, ведь это большой грех.

Ругаться, злословить, злиться, выплескивать отрицательные эмоции, желать кому-нибудь зла.

Допускать грязь и беспорядок в доме - убрать следует накануне.

Стричь волосы.

Просить взаймы. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не потерять финансовую удачу на весь следующий год.

Приметы этого дня