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День Святого Николая 2023: главные запреты праздника, традиции и приметы

День Святого Николая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

19 декабря украинцы отмечают День Святого Николая по старому стилю. По новому календарю в этот день чтят память преподобного Григория.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о традициях, запретах и приметах на день Святого Николая.

При написании материала использовались источники: сайт ПЦУ, Википедия, Лунный календарь.

Традиции празднования

Святой Николай приходит к детям и кладет им под подушки подарки. Чаще всего это были сладости. Кроме того, раньше в селах собирались самые старшие хозяева, чтобы сварить пшеничное пиво.

Также существовала традиция, когда хозяин приходил из церкви, брал миску со святой водой, паляницу с комочком соли, пятнашки из разного зелья и кропил господу, скот и зерно.

В этот день принято устраивать праздник и накрывать стол. Готовить нужно много, чтобы гости остались сытыми и довольными.

Ко Дню Святого Николая нужно отдать все долги. Существует даже отдельная поговорка, которая звучит так: "Если ты мне не отдашь Николаю, то уже не отдашь никогда".

А если вы с кем-то поссорились, принято мириться и прощать. Вот вам другая поговорка: "На Николая зови друга, зови и врага, оба будут друзья".

Что нельзя делать на Николая

  • Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием, стиркой, уборкой.
  • Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят, ведь это большой грех.
  • Ругаться, злословить, злиться, выплескивать отрицательные эмоции, желать кому-нибудь зла.
  • Допускать грязь и беспорядок в доме - убрать следует накануне.
  • Стричь волосы.
  • Просить взаймы. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не потерять финансовую удачу на весь следующий год.

Приметы этого дня

  • Сильный ветер - осенью будет много орехов.
  • Если утром теплая погода, урожай ржи будет большим.
  • Звездная ночь - к хорошему урожаю ягод.
  • Если на деревьях лежит иней, год будет успешным для сельскохозяйственных работ.
  • Если сегодня снег, в следующем году будет большой урожай пшеницы.
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