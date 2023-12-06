День святого Миколая 2023: головні заборони, традиції і прикмети

6 грудня в Україні за новим календарем відзначають день святого Миколая. Чудотворець вважається покровителем в першу чергу дітей.
Про те, що можна і категорично не можна робити у це свято, прикметти та традиції, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Миколая вважають помічником, джерелом духовної підтримки, захисником і рятівником від несправедливості і невдач. Цей день дуже сильний енергетично, тому правильно проведений обряд і виголошена молитва здатні творити чудеса.
У цей день заведено влаштовувати свято, і накривати стіл. Дітям дарують подарунки - найчастіше солодощі. Готувати потрібно багато, щоб гості залишилися ситими і задоволеними. Зазвичай малеча знаходить подарунки під подушкою.
Цей день припадає на Різдвяний піст, то й меню повинне відповідати - не можна вживати молочні, м'ясні продукти і яйця. Для такого випадку підійдуть овочеві і фруктові салати, можна подати наваристу юшку або пиріг з рибою, вареники з грибами. З напоїв можна подавати киселі і компоти.
Раніше було прийнято також пригощати гостей пивом, причому напій робили самі, і у кожної господині був свій рецепт.
Свято Миколая прийшло до нас ще в одинадцятому сторіччі за часів князя Всеволода Ярославича. Говорять, що Микола напередодні свята весь день випікає зірочки в подарунок дітям. Проте, потрапляючи в мішок до Миколая, вони перетворюються і стають схожими на свого майстра.
У День святого Миколая потрібно відкласти всю домашню роботу: не можна прибирати, прати, шити, в'язати, прясти, вишивати.
Також сьогодні не можна давати гроші в борг, інакше удача може відвернутися, а от власні борги потрібно віддавати, бо це до грошей в майбутньому році.
Згідно з ще однією прикметою, в цей день не можна брати в руки ножиці.
Сьогодні день ангела відзначає Микола та Максим.
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