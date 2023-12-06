День святого Николая 2023: главные запреты, традиции и приметы

6 декабря в Украине по новому календарю отмечают день святого Николая. Чудотворец считается покровителем в первую очередь детей.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот праздник, приметы и традиции, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Николая считают помощником, источником духовной поддержки, защитником и спасителем от несправедливости и неудач. Этот день очень силен энергетически, поэтому правильно проведённый обряд и произнесенная молитва способны творить чудеса.
В этот день принято устраивать праздник, и накрывать стол. Детям дарят подарки – чаще сладости. Готовить нужно многое, чтобы гости остались сытыми и довольными. Обычно малыши находят подарки под подушкой.
Этот день приходится на Рождественский пост, то и меню должно отвечать - нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца. Для такого случая подойдут овощные и фруктовые салаты, можно подать наваристую уху или пирог с рыбой, вареники с грибами. Из напитков можно подавать кисели и компоты.
Ранее было принято также потчевать гостей пивом, причем напиток делали сами, и у каждой хозяйки был свой рецепт.
Праздник Николая пришел к нам еще в одиннадцатом столетии во времена князя Всеволода Ярославича. Говорят, что Николай в канун праздника весь день выпекает звездочки в подарок детям. Однако, попадая в мешок к Николаю, они превращаются и становятся похожими на своего мастера.
В День святого Николая нужно отложить всю домашнюю работу: нельзя убирать, стирать, шить, вязать, прясть, вышивать.
Также сегодня нельзя давать деньги взаймы, иначе удача может отвлечься, а вот собственные долги нужно отдавать, потому что это к деньгам в будущем году.
Согласно еще одной примете, в этот день нельзя брать в руки ножницы.
Сегодня день Ангела отмечает Николай и Максим.
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