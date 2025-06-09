День Святого Духа 2025: що не можна робити на це свято, народні прикмети

9 червня православні християни в Україні за новим стилем святкують День Святого Духа, який відзначається на другий день після Трійці. До кінця року залишається 205 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 9 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

У книзі "Діяння святих апостолів" описано подію, яка сталася на П’ятидесятий день після Пасхи - саме тоді апостоли отримали Святого Духа.

Це сталося в Єрусалимі, у Сіонській світлиці, де учні Ісуса щодня молилися. Раптом у приміщенні почувся гучний шум, схожий на пориви сильного вітру, й на кожного з присутніх зійшов Святий Дух у вигляді вогняних язиків.

Після цього апостоли отримали надзвичайні здібності - вони почали зцілювати людей, говорити різними мовами та пророкувати. Бог дарував їм ці особливі вміння, щоб вони могли вільно подорожувати різними країнами та нести людям Добру Новину.

Ікона Зішестя Святого Духа (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити у День Святого Духа

Не варто 24 червня займатися будь-якою фізичною працею, особливо важкою роботою в полі, на городі чи вдома. У цей день земля "вагітна" врожаєм, тому втручання в її спокій вважалося недоречним і навіть шкідливим для майбутніх плодів.

Також під забороною будь-які клопоти по господарству. Наші пращури вірили, що активна праця у цей день може накликати неврожай або хвороби.

У День Святого Духа заборонялося відвідувати цвинтарі, адже цей день не для жалоби, а для прославлення Божої благодаті. Поминання покійних відкладали на спеціальні дні, зокрема на Батьківську суботу.

Не дозволялося вживати алкогольні напої, навіть у невеликих кількостях. Хоч піст цього дня не обов’язковий, проте веселощі з вином вважалися недоречними.

Не можна було лаятися, сваритися чи бажати зла іншим, адже кожне зле слово у цей день могло мати особливо тяжкі наслідки. У народі вірили, що погані думки й прокльони повернуться до того, хто їх вимовив.

Народні прикмети і традиції на День Святого Духа

У давнину цей день шанували як свято, присвячене Землі, рослинності та зелені. Саме з нього розпочинався період Русального тижня, тому люди виявляли повагу до русалок та духів, що, за віруваннями, мешкали у воді, луках і лісах.

Існували легенди, згідно з якими русалками ставали дівчата, що рано померли, не встигнувши вийти заміж. Щоб умилостивити цих істот і уникнути їх гніву, на берегах річок залишали одяг, рушники чи клапті тканини як дари.

Дуже шанобливо ставилися до дерев, джерел і колодязів - воду освячували, а зібрані в цей час трави використовували для зцілення, бо вважалося, що саме зараз вони мають особливу силу.

Зранку люди намагалися вмитися джерельною або колодязною водою, щоб змити з себе все погане - хвороби, тривоги й невдачі. До церкви несли березові гілочки, які після освячення ставали потужним оберегом, що захищав дім від лиха та нечистої сили.

У кого День ангела 9 червня

9 червня День ангела відзначають:

Олександр

Олексій

Іван

Кирил

Марія

Марфа

Магдалина

Людям, які народилися 9 червня, талісманом слугує бурштин. Цей камінь відомий як сильний природний цілитель. Він має здатність боротися з бактеріями, знімати запалення та виводити токсини з організму.