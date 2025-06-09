День Святого Духа 2025: что нельзя делать на этот праздник, народные приметы

9 июня православные христиане в Украине по новому стилю празднуют День Святого Духа, который отмечается на второй день после Троицы. До конца года остается 205 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 9 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

В книге "Деяния святых апостолов" описано событие, которое произошло на Пятидесятый день после Пасхи - именно тогда апостолы получили Святого Духа.

Это произошло в Иерусалиме, в Сионской горнице, где ученики Иисуса ежедневно молились. Вдруг в помещении послышался громкий шум, похожий на порывы сильного ветра, и на каждого из присутствующих сошел Святой Дух в виде огненных языков.

После этого апостолы получили чрезвычайные способности - они начали исцелять людей, говорить на разных языках и пророчествовать. Бог даровал им эти особые умения, чтобы они могли свободно путешествовать по разным странам и нести людям Благую Весть.

Икона Сошествия Святого Духа (изображение: Википедия)

Что нельзя делать в День Святого Духа

Не стоит 24 июня заниматься любым физическим трудом, особенно тяжелой работой в поле, на огороде или дома. В этот день земля "беременна" урожаем, поэтому вмешательство в ее покой считалось неуместным и даже вредным для будущих плодов.

Также под запретом любые хлопоты по хозяйству. Наши предки верили, что активный труд в этот день может навлечь неурожай или болезни.

В День Святого Духа запрещалось посещать кладбища, ведь этот день не для траура, а для прославления Божьей благодати. Поминовение усопших откладывали на специальные дни, в частности на Родительскую субботу.

Не разрешалось употреблять алкогольные напитки, даже в небольших количествах. Хотя пост в этот день не обязателен, однако веселье с вином считались неуместными.

Нельзя было ругаться, ссориться или желать зла другим, ведь каждое злое слово в этот день могло иметь особенно тяжелые последствия. В народе верили, что плохие мысли и проклятия вернутся к тому, кто их произнес.

Народные приметы и традиции на День Святого Духа

В древности этот день почитали как праздник, посвященный Земле, растительности и зелени. Именно с него начинался период Русальной недели, поэтому люди проявляли уважение к русалкам и духам, которые, по верованиям, жили в воде, лугах и лесах.

Существовали легенды, согласно которым русалками становились девушки, рано умершие, не успев выйти замуж. Чтобы умилостивить этих существ и избежать их гнева, на берегах рек оставляли одежду, полотенца или лоскуты ткани как дары.

Очень уважительно относились к деревьям, источникам и колодцам - воду освящали, а собранные в это время травы использовали для исцеления, потому что считалось, что именно сейчас они имеют особую силу.

Утром люди старались умыться родниковой или колодезной водой, чтобы смыть с себя все плохое - болезни, тревоги и неудачи. В церковь несли березовые веточки, которые после освящения становились мощным оберегом, защищавшим дом от беды и нечистой силы.

У кого День ангела 9 июня

9 июня День ангела отмечают:

Александр

Алексей

Иван

Кирилл

Мария

Марфа

Магдалина

Людям, которые родились 9 июня, талисманом служит янтарь. Этот камень известен как сильный природный целитель. Он обладает способностью бороться с бактериями, снимать воспаление и выводить токсины из организма.