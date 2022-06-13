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День святого духа 2022: что строго запрещено в праздник, а что надо сделать обязательно

Коллаж РБК-Украина: что нельзя делать в День святого духа
Автор: Светлана Мащенко

13 июня 2022, на следующий день после Троицы, традиционно отмечается День святого духа. Церковь в Духов день прославляет Святого Духа - третью ипостась Триединого Бога наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном.

Также ежегодно в этот день почитается память Ермия Команского, в народе - Еремей-Распрягальник, Еремей-бобовник.

Что можно и нельзя делать в этот праздник, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Традиции праздника, что надо сделать

В честь праздника в храмах совершается великая вечерня, во время которой возносится молитва к Святому Духу. Помолиться можно и дома у иконы, если сходить в церковь не получается.

Обращаясь к Господу, надо попросить о здоровье для близких и об успокоении душ умерших. В Духов день обязательно нужно искренне покаяться в грехах, уделив время заботе о близких и добрым делам.

Поскольку 13 июня еще и праздник Иеремии, день считается удачным для посевных и огородных работ. Особенно удачен для посадки бобовых - они дадут прекрасный урожай. Хотя из-за Духова дня (подвижный праздник) в этом году стоит воздержаться от физических нагрузок.

Наши предки в этот день почитали лошадей, кормили их лакомствами и благодарили за проделанную работу. Лошадей в эту дату не запрягали и давали отдохнуть.

Считается, что в эту дату очень агрессивные пчелы, поэтому стоит держаться подальше от цветов и цветущих деревьев.

Что нельзя делать в Духов день

В День Святого Духа, как и в Троицу нельзя работать по дому и на земле, заниматься рукоделием.

Нельзя отказывать в просьбах и помощи, желать зла ближним, говорить плохо о ком-либо - как и во все другие дни.

Не стоит посещать кладбище - в этот светлый праздник нельзя грустить и скучать.

Нельзя запрягать лошадь и заставлять ее работать сегодня, иначе животное серьезно заболеет.

Маленьких детей не рекомендуется купать сегодня - они могут заболеть.

Приметы на 13 июня

  • Если роса быстро высохла, то скоро пойдет дождь.
  • Непогода сегодня сулит суровую зиму.
  • Сильный туман утром - к богатому урожаю грибов.
  • Кукушка часто кукует - к хорошей ясной погоде.
  • Чем больше вечером росы, тем жарче будет следующий день.

День ангела празднуют в этот день люди с именами:

Николай, Остап, Роман, Филипп и Кристина.

Обязательно поздравьте родных, друзей, знакомых, если среди них есть люди с такими именами.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также сообщалось, что после Троицы в Украину придет похолодание.

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