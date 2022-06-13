День святого духа 2022: що суворо заборонено у свято, а що треба зробити обов'язково

13 червня 2022, на наступний день після Трійці, традиційно відзначається День святого духа. Церква в Духів день прославляє Святого Духа - третю іпостась Триєдиного Бога нарівні з Богом-Отцем та Богом-Сином.
Також щороку в цей день вшановується пам'ять Єрмія Команського, в народі - Єремій-розпрягальник, Єремій-бобовник.
Що можна і не можна робити в це свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
На честь свята в храмах звершується велика вечірня, під час якої підноситься молитва до Святого Духа. Помолитися можна і вдома біля ікони, якщо сходити до церкви не виходить.
Звертаючись до Господа, треба попросити про здоров'я для близьких і про заспокоєння душ померлих. У Духів день обов'язково потрібно щиро покаятися в гріхах, приділивши час турботі про близьких та добрим справам.
Оскільки 13 червня ще й свято Єремії, день вважається вдалим для посівних і городніх робіт. Особливо вдалий - для посадки бобових - вони дадуть прекрасний урожай. Хоча через Духів день (подвижне свято) цього року варто утриматися від фізичних навантажень.
Наші предки в цей день шанували коней, годували їх ласощами і дякували за виконану роботу. Коней в цю дату не запрягали і давали відпочити.
Вважається, що в цю дату дуже агресивні бджоли, тому варто триматися подалі від квітів і квітучих дерев.
В День Святого Духа, як і в Трійцю, не можна працювати по дому та на землі, займатися рукоділлям.
Не можна відмовляти в проханнях та допомозі, бажати зла ближнім, говорити погано про будь-кого - як і в усі інші дні.
Не варто відвідувати цвинтар - у це світле свято не можна тужити та сумувати.
Не можна запрягати коня і змушувати його працювати сьогодні, інакше тварина серйозно захворіє.
Маленьких дітей не рекомендується купати сьогодні - вони можуть захворіти.
Микола, Остап, Роман, Пилип та Христина.
Обов'язково привітайте рідних, друзів, знайомих, якщо серед них є люди з такими іменами.
Раніше ми писали, які передані у спадок речі в жодному разі не можна віддавати іншим.
Також повідомлялося, що після Трійці в Україну прийде похолодання.