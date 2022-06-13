День святого духа 2022: що суворо заборонено у свято, а що треба зробити обов'язково

Традиції свята, що треба зробити

На честь свята в храмах звершується велика вечірня, під час якої підноситься молитва до Святого Духа. Помолитися можна і вдома біля ікони, якщо сходити до церкви не виходить.

Звертаючись до Господа, треба попросити про здоров'я для близьких і про заспокоєння душ померлих. У Духів день обов'язково потрібно щиро покаятися в гріхах, приділивши час турботі про близьких та добрим справам.

Оскільки 13 червня ще й свято Єремії, день вважається вдалим для посівних і городніх робіт. Особливо вдалий - для посадки бобових - вони дадуть прекрасний урожай. Хоча через Духів день (подвижне свято) цього року варто утриматися від фізичних навантажень.

Наші предки в цей день шанували коней, годували їх ласощами і дякували за виконану роботу. Коней в цю дату не запрягали і давали відпочити.

Вважається, що в цю дату дуже агресивні бджоли, тому варто триматися подалі від квітів і квітучих дерев.

Що не можна робити в Духів день

В День Святого Духа, як і в Трійцю, не можна працювати по дому та на землі, займатися рукоділлям.

Не можна відмовляти в проханнях та допомозі, бажати зла ближнім, говорити погано про будь-кого - як і в усі інші дні.

Не варто відвідувати цвинтар - у це світле свято не можна тужити та сумувати.

Не можна запрягати коня і змушувати його працювати сьогодні, інакше тварина серйозно захворіє.

Маленьких дітей не рекомендується купати сьогодні - вони можуть захворіти.

Прикмети на 13 червня

Якщо роса швидко висохла, то скоро піде дощ.

Негода сьогодні обіцяє сувору зиму.

Сильний туман вранці - до багатого врожаю грибів.

Зозуля часто кує - до гарної ясної погоди.

Чим більше ввечері роси, тим спекотніше буде наступний день.

День ангела святкують в цей день люди з іменами:

Микола, Остап, Роман, Пилип та Христина.

Обов'язково привітайте рідних, друзів, знайомих, якщо серед них є люди з такими іменами.