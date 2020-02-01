День сурка 2020: Тимка из Харькова дал свой прогноз на весну

День сурка – это ежегодный праздник, который отмечают во многих странах Европы, а в последние годы он стал также популярным и в Украине. День сурка (Groundhod Day) отмечается ежегодно 2 февраля. В этот день во многих странах организовывают мероприятия связанные с приходом весны.

Традиционная забава в этот день – наблюдение за поведением сурка, которого будят и вытаскивают из норы. Считается, что сурок может точно предсказать, какой будет весна. Если день пасмурный и сурок не видит свою тень, а потом быстро прячется в нору, то весна будет ранняя и теплая.

Если сурок видит свою тень прежде чем снова спрятаться в нору – то зима продлится не менее 6 недель и будет поздняя, и холодная.

В США и Канаде, где этот праздник считается официальным, в этот день проводят различные фестивали для туристов, где устраивают небольшие городки с горячими пуншами, глинтвейнами и барбекю.

История праздника

Впервые день сурка отпраздновали в 1886 году в Пенсильвании. Ранним утром 2 февраля в городе Панксатони из норы вышел сурок по имени Фил и предсказал, что весна будет ранняя. Жители города назвали его провидцем, а город окрестили Всемирным центром погоды.

Однако популярность День сурка получил после выхода на экраны одноименного фильма в 1993 году. По сюжету картины, главные герои просыпались в один и тот же день и выясняли, что застряли. И это продолжалось до тех пор, пока они не исправили все ошибки.

С тех пор словосочетание "день сурка" обрело новое значение – события, которые повторяются по кругу.

День сурка в Украине

В Украине День сурка отмечать начали сравнительно недавно. В украинских питомниках есть своих два предсказателя погоды. Один из них – Тимка, живет на биологической станции Харьковского национального университета.

Второй сурок по имени Маруся – во львовском городском детском эколого-натуралистическом центре. Марусю обычно будят не 2 февраля, а 15 – на Сретение Господне.

Стоит отметить, что харьковского Тимку достали из норы раньше времени, в субботу, 1 февраля.

Как сообщила хранитель сурка, старший преподаватель биологического факультета ХНУ Надежда Токарская, ожидать раннего тепла не стоит.

"Сурок Тимка 3-й предсказал, что весна придет через 6 недель А еще, что следующая зима будет такая же бесснежная, как и нынешняя", - говорится в сообщении. Видео можно посмотреть тут.