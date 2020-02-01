День бабака 2020: Тимко з Харкова дав свій прогноз на весну

День бабака – це щорічне свято, яке відзначають у багатьох країнах Європи, а в останні роки він також став популярним і в Україні. День бабака (Groundhod Day) відзначається щорічно 2 лютого. У цей день у багатьох країнах організовують заходи, пов'язані з приходом весни.

Традиційна забава в цей день – спостереження за поведінкою бабака, якого будять і витягують з нори. Вважається, що бабак може точно передбачити, якою буде весна. Якщо день похмурий і бабак не бачить своєї тіні, а потім швидко ховається в нору, то весна буде рання і тепла.

Якщо бабак бачить свою тінь перш ніж знову сховатися у нору – то зима триватиме не менше 6 тижнів і буде пізня і холодна.

У США і Канаді, де це свято вважається офіційним, в цей день проводять різноманітні фестивалі для туристів, де влаштовують невеликі містечка з гарячими пуншами, глінтвейнами та барбекю.

Історія свята

Вперше відсвяткували день бабака в 1886 році в Пенсильванії. Рано вранці 2 лютого в місті Панксатоні з нори вийшов бабак на ім'я Філ і передбачив, що весна буде рання. Жителі міста назвали його провидцем, а місто охрестили Світовим центром погоди.

Проте популярність День бабака отримав після виходу на екрани однойменного фільму в 1993 році. За сюжетом картини, головні герої прокидалися в один і той же день і з'ясовували, що застрягли. І це тривало до тих пір, поки вони не виправили всі помилки.

З того часу словосполучення "день бабака" набуло нового значення – події, які повторюються по колу.

День бабака в Україні

В Україні День бабака почали відзначати порівняно недавно. В українських розсадниках є свої два провісники погоди. Один з них – Тимко, який живе на біологічній станції Харківського національного університету.

Другий бабак на ім'я Маруся – у львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі. Марусю зазвичай будять не 2 лютого, а 15 – на Стрітення Господнє.

Варто відзначити, що харківського Тимка дістали з нори, в суботу, 1 лютого.

Як повідомила зберігач бабака, старший викладач біологічного факультету ХНУ Надія Токарська, очікувати раннього тепла не варто.

"Бабак Тимко 3-й передбачив, що весна прийде через 6 тижнів А ще, що наступна зима буде така ж безсніжна, як і нинішня", - йдеться в повідомленні. Відео можна подивитися тут.