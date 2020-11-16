День студента в Украине: самые важные традиции, которые нужно соблюсти

День студента 17 ноября (фото: freepik)

Международный день студента в Украине традиционно отмечается каждый год 17 ноября

День студента в Украине отмечается официально 17 ноября. Этот праздник изначально связан с трагическими событиями Второй мировой войны, и в мире его стали отмечать с 1946 года. В жизнь нашего студенческого сообщества Международный день студента вошел официально в 1999 году, и уже успел обрасти традициями. Какие традиции связаны с этим днем в Украине и в мире - читайте в нашем материале.

Праздник, который начался протестом и закончился трагедией

28 октября 1939 года студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в честь 21-й годовщины Чехословакии. Немецкие оккупанты разогнали мирных людей выстрелами, в результате чего погиб Ян Оплетал, студент медицинского факультета Карлова университета.

На похоронах юноши 15 ноября начались массовые акции протеста, в результате которых были арестованы десятки демонстрантов. 17 ноября оккупанты арестовали 1200 студентов из общежитий. Они отправились в концлагерь, девятерых казнили без суда и следствия.

Тогда Гитлер приказал закрыть все чехословацкие вузы. А в 1941 году во время лондонской международной встречи студентов стран, боровшихся против фашизма, было предложено установить дату массового ареста как Международный день студентов. Отмечать его в мире стали с 1946 года.

Как отмечают День студента в Украине

Интересно, что в наши дни в День студента принято веселиться, шуметь и совершать дурацкие поступки, присущие молодости и статусу студента. Ведь многие молодые люди позабыли о том, что стоит у истоков праздника.

В этом году День студента проходит в условиях карантина, и студенты в основном учатся дистанционно. Но в целом 17 ноября является коротким днем. Молодежь вечером собирается компаниями и отправляется на тематические вечеринки в клубы.

Отметим, что студенты некоторых вузов имеют собственные традиции. К примеру, у студентов Киево-Могилянской академии 17 ноября принято мыть памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. Они искренне верят в то, что каждый участник церемонии успешно сдаст сессию.

Во Львове же учащиеся Национального университета им. И. Франко в этот день наряжают памятник писателя перед вузом. Его одевают в мантию, специально сшитую по этому случаю.

Как отмечают День студента 17 ноября в разных странах

В Португалии студенты ночью устраивают массовые песнопения. Многие идут к памятнику королю Португалии, где поют веселые песни. Но песни можно услышать едва ли не на каждом углу. При этом студенты традиционно одеваются в форму своего университета.

В Германии День студента называют Днем университета. В этот день занятий нет - вместо них концерты, спортивные соревнования, фестивали. Молодежь устраивает тематические вечеринки. Популярны экскурсии в разные города страны, вылазки группой на пикники.

В США студенты устраивают шумные вечеринки дома, в клубах или за городом. Кроме того, в этот день клубы соревнуются между собой, девушки принимают участие в конкурсах красоты. Наиболее масштабные "гуляния" проводит Гарвардский университет: его День студента считается одними из наиболее масштабных и ярких.

В Дании Международный день студента считается семейным праздником. В этот день учащиеся предпочитают собираться у кого-нибудь дома, шутят, поют песни под гитару, а вечером идут веселой компанией в бар.

В Великобритании в День студента вспоминают погибшую в 1939 году молодежь и днем проводят памятные демонстрации. А вечером студенты устраивают вечеринки и чемпионаты.

В Греции в этот день отмечают также годовщину кровавых студенческих протестов в стране 1973 года (14-17 ноября), известных как Восстание в Афинском Политехническом университете. Тогда погибло 24 человека, тысячи были ранены. Поэтому в этой стране принято возлагать цветы на могилы и устраивать масштабные митинги и демонстрации.

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