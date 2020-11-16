День студента в Україні: найважливіші традиції, яких потрібно дотриматися

День студента 17 листопада (фото: freepik)

Міжнародний день студента в Україні традиційно відзначається щороку 17 листопада

День студента в Україні офіційно відзначається 17 листопада. Це свято пов'язане з трагічними подіями Другої світової війни, і у світі його почали відзначати з 1946 року. В життя нашого студентського співтовариства Міжнародний день студента офіційно увійшов у 1999 році, та вже встиг обрости традиціями. Які традиції пов'язані з цим днем в Україні та світі - читайте в нашому матеріалі.

Свято, яке почалося протестом і закінчилося трагедією

28 жовтня 1939 року студенти і викладачі вийшли на демонстрацію на честь 21-ї річниці Чехословаччини. Німецькі окупанти розігнали мирних людей пострілами, в результаті чого загинув Ян Оплетал, студент медичного факультету Карлового університету.

На похоронах юнака 15 листопада почалися масові акції протесту, в результаті яких були арештовані десятки демонстрантів. 17 листопада окупанти заарештували 1200 студентів з гуртожитків. Вони вирушили в концтабір, дев'ятьох стратили без суду і слідства.

Тоді Гітлер наказав закрити всі чехословацькі виші. А в 1941 році під час лондонської міжнародної зустрічі студентів країн, що боролися проти фашизму, було запропоновано встановити дату масового арешту як Міжнародний день студентів. Відзначати його у світі почали з 1946 року.

Як відзначають День студента в Україні

Цікаво, що в наші дні в День студента заведено веселитися, шуміти і здійснювати безглузді вчинки, властиві молодості і статусу студента. Адже багато молодих людей забули про те, що стоїть біля витоків свята.

У цьому році День студента проходить в умовах карантину, і студенти в основному навчаються дистанційно. Але в цілому 17 листопада є коротким днем. Молодь увечері збирається компаніями і відправляється на тематичні вечірки в клуби.

Зазначимо, що студенти деяких вищих навчальних закладів мають власні традиції. Наприклад, у студентів Києво-Могилянської академії 17 листопада заведено мити пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. Вони щиро вірять у те, що кожен учасник церемонії успішно здасть сесію.

У Львові ж студенти Національного університету ім. І. Франка в цей день прикрашають пам'ятник письменника перед вузом. Його одягають в мантію, спеціально зшиту з цієї нагоди.

Як відзначають День студента 17 листопада в різних країнах

У Португалії студенти вночі влаштовують масові співи. Багато хто йде до пам'ятника королю Португалії, де співають веселі пісні. Але пісні можна почути ледь чи не на кожному розі. При цьому студенти традиційно вдягаються у форму свого університету.

У Німеччині День називають Днем студента університету. В цей день занять немає - замість них концерти, спортивні змагання, фестивалі. Молодь влаштовує тематичні вечірки. Популярні екскурсії в різні міста країни, вилазки групою на пікніки.

У США студенти влаштовують гучні вечірки вдома, в клубах або за містом. Крім того, в цей день клуби змагаються між собою, дівчата беруть участь у конкурсах краси. Найбільш масштабні "гуляння" проводить Гарвардський університет: його День студента вважається одними з найбільш масштабних і яскравих.

У Данії Міжнародний день студента вважається сімейним святом. В цей день учні воліють збиратися у кого-небудь будинку, жартують, співають пісні під гітару, а ввечері йдуть веселою компанією в бар.

У Великобританії у День студента згадують загиблу в 1939 році молодь і вдень проводять пам'ятні демонстрації. А ввечері студенти влаштовують вечірки і чемпіонати.

У Греції в цей день відзначають також річницю кривавих студентських протестів у країні 1973 року (14-17 листопада), відомих як Повстання в Афінському Політехнічному університеті. Тоді загинуло 24 людини, тисячі були поранені. Тому в цій країні заведено покладати квіти на могили і влаштовувати масштабні мітинги і демонстрації.

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