День студента и Черная пятница: все праздники ноября и сколько будем отдыхать

Сколько будем отдыхать в ноябре 2020, какие важные праздники стоит отметить в календаре - в материале Styler
Ноябрь 2020 станет для украинцев одним из месяцев, когда нам не доведется отдыхать дополнительно. И хотя работать мы будем много, впереди декабрь - месяц зимних развлечений и ожидания новогодней ночи.
Но и в ноябре будет много поводов, чтобы забыть о суете рабочих будней и хорошенько отдохнуть. Обо всем этом - читайте в материале Styler.
В последний месяц осени нас ждет 21 рабочий день и 9 дней для отдыха. Выходными в ноябре будут такие даты: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Кроме того, нас ждет Димитриевская родительская суббота (7 ноября). В этот день нужно отдавать дань памяти предков.
Конечно же, молодежь бурно отметит Международный день студентов 17 ноября, а 19 ноября поздравим "сильную половину" с Международным днем мужчин.
День святого Михаила 21 ноября станет самым важным религиозным праздником месяца. А 27 числа мы отправимся на распродажи, ведь этот день посвящен Черной пятнице и неделе (а то и не одной) грандиозных распродаж.
Выходные и рабочие дни октября (коллаж: РБК-Украина)
Интересно, что в июле этого года у украинцев было рекордное количество рабочих дней - целых 23 дня, а май стал самым богатым на выходные и праздники - 19 рабочих и 12 выходных дней.