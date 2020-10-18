День студента і Чорна п'ятниця: всі свята листопада і скільки будемо відпочивати

Листопад 2020 стане для українців одним з місяців, коли нам не доведеться відпочивати додатково. І хоча працювати ми будемо багато, попереду грудень - місяць зимових розваг і очікування новорічної ночі.

Але і в листопаді буде багато приводів, щоб забути про суєту робочих буднів і гарненько відпочити. Про все це читайте в матеріалі Styler.

В останній місяць осені нас чекає 21 робочий день і 9 днів для відпочинку. Вихідними у листопаді будуть такі дати: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Крім того, нас чекає Димитрівська батьківська субота (7 листопада). В цей день потрібно віддавати данину пам'яті предків.

Звичайно ж, молодь бурхливо відзначатиме Міжнародний день студентів 17 листопада, а 19 листопада привітаємо "сильну половину" з Міжнародним днем чоловіків.

День святого Михайла 21 листопада стане найважливішим релігійним святом місяця. А 27 числа ми вирушимо на розпродажі, адже цей день присвячений Чорній п'ятниці і тижню (а то й не одному) грандіозних розпродажів.

Вихідні та робочі дні жовтня (колаж: РБК-Україна)

Всі свята листопада 2020

1 листопада - Міжнародний день вегана

7 листопада - Димитрівська батьківська субота

9 листопада - День української писемності та мови

10 листопада - Параскева П'ятниця (День пам'яті мучениці Параскеви, нареченої П'ятниця)

11 листопада - Всесвітній день шопінгу

13 листопада - Міжнародний день сліпих

16 листопада - Міжнародний день терпимості

17 листопада - Міжнародний день студентів

19 листопада - Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день філософії

21 листопада - День Гідності і Свободи, День святого Михайла , Всесвітній день телебачення

, Всесвітній день телебачення 27 листопада - Чорна п'ятниця

28 листопада - День пам'яті жертв голодоморів, початок багатоденного Різдвяного посту

30 листопада - Всесвітній день тварин.

Цікаво, що в липні цього року в українців була рекордна кількість робочих днів - цілих 23 дні, а травень став найбагатшим на вихідні та свята - 19 робочих і 12 вихідних днів.