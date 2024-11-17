День студента 2024: накращі привітання зі святом

Історія Дня студента

День студента символізує боротьбу чеських студентів за визволення від нацизму. Дата пов'язана з подіями в Чехії 1939 року.

28 жовтня празькі студенти та викладачі вийшли на мирний мітинг, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави. Але нацисти, застосовуючи зброю, жорстоко розігнали людей, поранивши студента медичного факультету Карлового університету - Яна Оплетала.

Попри операцію, парубок помер 11 листопада. Похорони, призначені на 15 листопада, переросли в протест проти нацистської окупації. Наступного дня німецькі фашисти заарештували близько 1200 студентів, відправивши більшість до концтаборів, а дев'ятьох стративши 17 листопада.

Після перемоги над нацистським режимом, Міжнародна Рада Студентів на зборах в Лондоні 1041 року запропонувала затвердити дату Дня студента для вшанування пам'яті загиблих.

В Україні День студента офіційно затвердили в 1999 році. З часом подія стала сприйматись як свято молодості та жаги до знань.

Привітання з Днем студента

Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.

Студенти завжди були центром української молоді. Від вашої небайдужих життєвих поглядів та активної участі у суспільних-соціальних перетвореннях неабияк залежить майбутнє України. Бажаємо усім студентам, здоров'я, творчого натхнення у навчанні та житті! Здійснення усіх мрій! Нехай завжди залишиться з вами радість чудових студентських років!

Як вітати з Днем студентів (ілюстративне фото: Freepik)

Вітаю з днем ​​студента! Бажаю веселих друзів, яскравих буднів, продуктивного навчання, зданої сесії та успішних іспитів, лояльних викладачів. Нехай студентські роки стануть самими незабутніми та крутими, принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження!

Вітаю з Міжнародним Днем студентів! Бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові.

Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові