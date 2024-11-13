Коли та як прикрашатимуть "центральні" ялинки Луцька: що відомо

На Театральному майдані в центрі Луцька Волинської області ростуть три ялинки, які традиційно вбирають до різдвяних і новорічних свят.

РБК-Україна розповідає, чи відомо щось про цьогорічні декорації та ймовірні дати підготовки дерев до цьогорічних зимових свят.

Що відомо про підготовку "центральних" ялинок Луцька до свят

Так звані "центральні" ялинки Луцька ростуть на Театральному майдані - центральній площі міста, розташованій на перетині семи вулиць: Винниченка, Лесі Українки, Градного узвозу, проспекту Волі, Словацького, Шевченка та Богдана Хмельницького.

Саме тут щороку відбуваються головні громадські, розважальні та культурні події.

Місцерозташування Театрального майдану (скриншот: google.com/maps)

Примітно, що цей майдан Луцька оточують і пам'ятки архітектури, і культури, і торгівельні споруди. Посередині майдану розміщений пам'ятник Лесі Українці.

Центральний майдан Луцька влітку (фото: google.com/maps/Alex)

До повномасштабного вторгнення РФ напередодні зимових свят Театральний майдан Луцька зазвичай прикрашали різдвяними та новорічними декораціями, а ялинки отримували яскраву ілюмінацію.

Святкова ілюмінація на майдані у 2020 році (фото: google.com/maps/Діана Повх)

Минулого 2023 року ладнати святкову ілюмінацію та прикрашати "центральні" ялинки Луцька гірляндами комунальники розпочали 19 грудня.

Тоді в Луцькій міській раді оголосили конкурс - на кращу концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста (з урахуванням особливих умов воєнного стану).

Проте жодна з отриманих пропозицій не відповідала заявленим правилам, тож відповідна комісія запропонувала задекорувати ялинки прикрасами з попередніх років.

Цього року (станом на середу, 13 листопада), в Луцьку досі не визначились, коли та як саме прикрашатимуть святкові дерева.

Очільник КП "Луцьксвітло" Валерій Мазін припустив, що за оформлення відповідної зони в місті можуть взятися орієнтовно 6 грудня (хоча точної інформації наразі немає).

"Чув, що нічого такого масштабного не буде. Мінімально прикраси й все. Зараз думають про ті три ялиночки... Бо вони вже дуже постраждали від прикрашання кожен рік", - уточнив посадовець.

Він додав, що з попередніх років у підприємства залишились, зокрема, жовто-блакитні гірлянди.

"Я думаю, що як мінімум це будуть гірлянди в стилі прапора. Іграшки старенькі золотисті у нас теж є. І їх достатньо", - підсумував Мазін.

Директор департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів визнала, що точної інформації ані щодо концепції святкової зони, ані щодо дат наразі дійсно немає.

"На жаль, міським головою ще не схвалене рішення", - зазначила вона й додала, що департамент - лише "виконавці".

"Як тільки буде розпорядження міського голови, ми повідомимо", - пообіцяла чиновниця.

Тим часом місцеві пабліки публікують фотографії минулорічних святкових ялинок Луцька.

Допис Telegram-каналу "Луцьк бентежний" (скриншот: t.me/lutsk_bentega)

І навіть запустили опитування серед громадян: "Чи потрібно в Луцьку прикрашати ялинки цьогоріч?".

Анонімне опитування щодо необхідності підготовки ялинок в Луцьку до зимових свят (скриншот: t.me/lutsk_bentega)