День стресу і перемог. Астролог дала прогноз на 10 вересня й назвала заборонений колір цього дня

У вівторок, 10 вересня, Марс може принести як великі перемоги, так і серйозні проблеми. Втім, кожен зможе вдало балансувати, якщо уникне певних помилок.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити цього дня та яких кольорів варто уникати.

Прогноз астропогоди на 10 вересня

Цього дня настане несприятливий час для авантюр і далеких подорожей. Окрім цього, після 14:40 починається невдалий час для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"Почнеться стресовий період, енергетика доби може негативно вплинути на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам. Проявлені егоїзм і гординя призведуть до плачевних наслідків", - розповіла астролог.

"Не проявляйте негативні емоції. Неправильне використання енергії призведе до погіршення здоров’я. Найкращий захист - духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції", - також радить вона.

Цей вівторок - час справедливості, відданості, чесності, вірності обов’язкам. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Допомагайте тим, хто цього потребує.

Але цього дня настане період, сприятливий для гармонізації стосунків з оточуючими. Саме тому, радить Соловйова, приділіть увагу родині та дітям.

Гороскоп на 10 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на вівторок

10 вересня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати.

Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов’язаних з:

оформленням на нову роботу

придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки

далекими подорожами

понаднормовими навантаженнями на роботі

першим у житті використанням зброї.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем", - радить астролог.

"Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини). Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію", - резюмувала вона.