День стресса и побед. Астролог дала прогноз на 10 сентября и назвала запретный цвет этого дня
Во вторник, 10 сентября, Марс может принести как большие победы, так и серьезные проблемы. Впрочем, каждый сможет удачно балансировать, если избежать определенных ошибок.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что нужно делать в этот день и каких цветов следует избегать.
Прогноз астропогоды на 10 сентября
В этот день наступит неблагоприятное время для авантюр и дальних путешествий. Кроме того, после 14:40 начинается неудачное время для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской.
"Начнется стрессовый период, энергетика суток может негативно повлиять на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плачевным последствиям", - рассказала астролог.
"Не проявляйте негативные эмоции. Неправильное использование энергии приведет к ухудшению здоровья. Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции", - также советует она.
Этот вторник - время справедливости, преданности, честности, верности обязанностям. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом. Помогайте тем, кто в этом нуждается.
Но в этот день наступит период, благоприятный для гармонизации отношений с окружающими. Именно поэтому, советует Соловьева, уделите внимание семье и детям.
Гороскоп на 10 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки во вторник
10 сентября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать.
Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новые активности, связанные с:
- оформлением на новую работу
- приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники
- далекими путешествиями
- сверхурочными нагрузками на работе
- первым в жизни использованием оружия.
"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем", - советует астролог.
"Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии). Простите тех, кто вас оскорбил и ни в коем случае не оскорбляйте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию", - резюмировала она.
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