День Сорока Святих 2025: що не можна робити та важливі прикмети

Історія свята: старий і новий стиль

День Сорока Святих встановлений на честь сорока римських воїнів, які загинули мученицькою смертю в 320 році за відмову зректися християнської віри. Їх змусили стояти в крижаній воді Севастійського озера, а всіх, хто не витримав, стратили. Їхня відвага й відданість Богу зробили їх святими, а їхня пам’ять вшановується Церквою вже понад 17 століть.

Раніше День Сорока Святих відзначався 22 березня, але після переходу православної церкви на новоюліанський календар у 2023 році святкування перенеслося на 9 березня. Втім, багато вірян продовжують дотримуватися традицій за старим стилем, тому свято можуть відзначати двічі.

У народній традиції цей день також називали "Сороками" або "Жайворонками", адже він символізував прихід весни. Люди вірили, що саме цього дня повертаються перелітні птахи, тому випікали обрядові хлібці у формі жайворонків і розвішували їх на деревах.

Ікона 40 Севастійських мучеників (зображення: manastireavacarestiinoi.ro)

Що не можна робити цього дня

У День Сорока Святих заборонено виконувати важку фізичну роботу, оскільки це велике церковне свято. Під заборону потрапляє прибирання, шиття, прання, будівельні роботи та будь-які справи, пов’язані з різкими рухами. Також не можна лаятися, сваритися, лихословити, заздрити чи проявляти агресію.

Оскільки свято припадає на період Великого посту, в цей день не можна вживати м’ясо, молочні продукти, яйця та рибу. Дозволяється їжа на рослинній основі, а в деяких традиціях - навіть з додаванням рослинної олії.

Заборонено вживати алкоголь, оскільки він вважається спокусою, що віддаляє від духовного очищення. Також цього дня не можна брати або давати в борг, бо це може принести фінансові труднощі.

Що потрібно зробити у свято

Цього дня важливо відвідати храм, помолитися та запалити 40 свічок - за здоров’я рідних і в пам’ять про святих мучеників.

Господині традиційно печуть 40 булочок у формі жайворонків, якими пригощають дітей, сусідів або розвішують на деревах, закликаючи весну. Вважається, що це приносить добробут і допомагає домашнім тваринам залишатися здоровими.

Молодь влаштовує народні гуляння: катання на гойдалках, спів веснянок і забави. За повір’ям, чим вище розгойдаються гойдалки, тим кращим буде врожай.

Дівчата цього дня гадають на судженого: кидають через плече спеченого жайворонка - звідки він впаде, з того боку чекати нареченого. Також існує традиція варити 40 вареників і частувати хлопців, щоб прискорити весілля.

Випічка у формі жайворонків (фото: thegard.city)

Народні прикмети на День Сорока Святих

Наші предки уважно спостерігали за погодою в цей день, вірячи, що вона визначить майбутні 40 днів весни. Якщо сонячно й тепло - очікується раннє потепління, а якщо морозно - весна буде затяжною.

Прилетіли жайворонки - до швидкого тепла.

Випав сніг - на Великдень буде холодно.

Ясне небо - рік буде врожайним.

Сині хмари на небі - до теплої, але дощової погоди.

Тане сніг - до весняних повеней і буйної рослинності.

Холодно та похмуро - до різкої зміни погоди навесні.

Також у народі вірили, що яка погода на Сорок Святих, такою вона буде й у Петрівку (з 16 червня до 11 липня). Тому цей день слугував своєрідним прогнозом на майбутнє. Незалежно від вірувань, Сорок Святих - це особливий день, що символізує стійкість віри, духовне очищення та надію на весну й добрий врожай.

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