День Сорока Святих 2025: що не можна робити та важливі прикмети

22 березня 2025 року віряни відзначають одне з найважливіших християнських свят - День Сорока Святих. Водночас у народі це свято пов’язували із завершенням зими та приходом справжньої весни, тому існує багато традицій і прикмет, що передбачають погоду й майбутній врожай.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про історію свята та як дотримуватися традицій і звертати увагу на прикмети, що склалися в народі.
День Сорока Святих встановлений на честь сорока римських воїнів, які загинули мученицькою смертю в 320 році за відмову зректися християнської віри. Їх змусили стояти в крижаній воді Севастійського озера, а всіх, хто не витримав, стратили. Їхня відвага й відданість Богу зробили їх святими, а їхня пам’ять вшановується Церквою вже понад 17 століть.
Раніше День Сорока Святих відзначався 22 березня, але після переходу православної церкви на новоюліанський календар у 2023 році святкування перенеслося на 9 березня. Втім, багато вірян продовжують дотримуватися традицій за старим стилем, тому свято можуть відзначати двічі.
У народній традиції цей день також називали "Сороками" або "Жайворонками", адже він символізував прихід весни. Люди вірили, що саме цього дня повертаються перелітні птахи, тому випікали обрядові хлібці у формі жайворонків і розвішували їх на деревах.
У День Сорока Святих заборонено виконувати важку фізичну роботу, оскільки це велике церковне свято. Під заборону потрапляє прибирання, шиття, прання, будівельні роботи та будь-які справи, пов’язані з різкими рухами. Також не можна лаятися, сваритися, лихословити, заздрити чи проявляти агресію.
Оскільки свято припадає на період Великого посту, в цей день не можна вживати м’ясо, молочні продукти, яйця та рибу. Дозволяється їжа на рослинній основі, а в деяких традиціях - навіть з додаванням рослинної олії.
Заборонено вживати алкоголь, оскільки він вважається спокусою, що віддаляє від духовного очищення. Також цього дня не можна брати або давати в борг, бо це може принести фінансові труднощі.
Цього дня важливо відвідати храм, помолитися та запалити 40 свічок - за здоров’я рідних і в пам’ять про святих мучеників.
Господині традиційно печуть 40 булочок у формі жайворонків, якими пригощають дітей, сусідів або розвішують на деревах, закликаючи весну. Вважається, що це приносить добробут і допомагає домашнім тваринам залишатися здоровими.
Молодь влаштовує народні гуляння: катання на гойдалках, спів веснянок і забави. За повір’ям, чим вище розгойдаються гойдалки, тим кращим буде врожай.
Дівчата цього дня гадають на судженого: кидають через плече спеченого жайворонка - звідки він впаде, з того боку чекати нареченого. Також існує традиція варити 40 вареників і частувати хлопців, щоб прискорити весілля.
Наші предки уважно спостерігали за погодою в цей день, вірячи, що вона визначить майбутні 40 днів весни. Якщо сонячно й тепло - очікується раннє потепління, а якщо морозно - весна буде затяжною.
Також у народі вірили, що яка погода на Сорок Святих, такою вона буде й у Петрівку (з 16 червня до 11 липня). Тому цей день слугував своєрідним прогнозом на майбутнє. Незалежно від вірувань, Сорок Святих - це особливий день, що символізує стійкість віри, духовне очищення та надію на весну й добрий врожай.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.