День Сорока Святых 2025: что нельзя делать и важные приметы

История праздника: старый и новый стиль

День Сорока Святых установлен в честь сорока римских воинов, погибших мученической смертью в 320 году за отказ отречься от христианской веры. Их заставили стоять в ледяной воде Севастийского озера, а всех, кто не выдержал, казнили. Их отвага и преданность Богу сделали их святыми, а их память почитается Церковью уже более 17 веков.

Ранее День Сорока Святых отмечался 22 марта, но после перехода православной церкви на новоюлианский календарь в 2023 году празднование перенеслось на 9 марта. Впрочем, многие верующие продолжают придерживаться традиций по старому стилю, поэтому праздник могут отмечать дважды.

В народной традиции этот день также называли "Сороками" или "Жаворонками", ведь он символизировал приход весны. Люди верили, что именно в этот день возвращаются перелетные птицы, поэтому выпекали обрядовые хлебцы в форме жаворонков и развешивали их на деревьях.

Икона 40 Севастийских мучеников (изображение: manastireavacarestiinoi.ro)

Что нельзя делать в этот день

В День Сорока Святых запрещено выполнять тяжелую физическую работу, поскольку это большой церковный праздник. Под запрет попадает уборка, шитье, стирка, строительные работы и любые дела, связанные с резкими движениями. Также нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, завидовать или проявлять агрессию.

Поскольку праздник приходится на период Великого поста, в этот день нельзя употреблять мясо, молочные продукты, яйца и рыбу. Разрешается пища на растительной основе, а в некоторых традициях - даже с добавлением растительного масла.

Запрещено употреблять алкоголь, поскольку он считается соблазном, отдаляющим от духовного очищения. Также в этот день нельзя брать или давать в долг, так как это может принести финансовые трудности.

Что нужно сделать в праздник

В этот день важно посетить храм, помолиться и зажечь 40 свечей - за здоровье родных и в память о святых мучениках.

Хозяйки традиционно пекут 40 булочек в форме жаворонков, которыми угощают детей, соседей или развешивают на деревьях, призывая весну. Считается, что это приносит благополучие и помогает домашним животным оставаться здоровыми.

Молодежь устраивает народные гуляния: катание на качелях, пение веснянок и забавы. По поверью, чем выше раскачиваются качели, тем лучше будет урожай.

Девушки в этот день гадают на суженого: бросают через плечо испеченного жаворонка - откуда он упадет, с той стороны ждать жениха. Также существует традиция варить 40 вареников и угощать парней, чтобы ускорить свадьбу.

Выпечка в форме жаворонков (фото: thegard.city)

Народные приметы на День Сорока Святых

Наши предки внимательно наблюдали за погодой в этот день, веря, что она определит будущие 40 дней весны. Если солнечно и тепло - ожидается раннее потепление, а если морозно - весна будет затяжной.

Прилетели жаворонки - к скорому теплу.

Выпал снег - на Пасху будет холодно.

Ясное небо - год будет урожайным.

Синие облака на небе - к теплой, но дождливой погоде.

Тает снег - к весенним наводнениям и буйной растительности.

Холодно и пасмурно - к резкой смене погоды весной.

Также в народе верили, что какая погода на Сорок Святых, такой она будет и в Петровку (с 16 июня по 11 июля). Поэтому этот день служил своеобразным прогнозом на будущее. Независимо от верований, Сорок Святых - это особый день, символизирующий устойчивость веры, духовное очищение и надежду на весну и хороший урожай.

Вас может заинтересовать