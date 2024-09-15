UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День Сонця та нових сил. Астролог склала прогноз на 15 вересня й назвала заборонений колір цього дня

Що заборонено робити 15 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що для нас готує цей день. У неділю, 15 вересня, можна відчути вплив Сонця, а також вирішити старі проблеми.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог склала прогноз на увесь день та назвала кольори, яких слід уникати.

Прогноз астропогоди на 15 вересня

Вже починає діяти коридор затемнень, а тому утримайтеся від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"Не рекомендовано голодувати, займатись хатнім прибиранням і пранням. 
Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів", - радить Соловйова.

"Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили. Корисною буде фізична активність, пасивність несприятлива. Ця неділя - день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку", - додала вона.

Принести користь можуть групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією. Цього дня підбивайте підсумки, відслідковуйте свої думки, очищайте їх від негативу. Проведіть час в родинному колі.

Сьогодні, додала астролог, також активуються процеси омолодження організму.  А тому косметологічні засоби будуть діяти найбільш ефективно. 

Гороскоп на 15 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

"15 вересня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - пояснила Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Але можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - зазначила вона.

Цього дня присвятіть час своєму хобі та будь-якій творчості.

"Краще не використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева, не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - наголосила астролог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого вже скоро почнеться нове життя.

Окрім цього, дізнайтеся, які знаки Зодіаку думають, що їх ніхто не розуміє.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія