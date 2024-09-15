День Сонця та нових сил. Астролог склала прогноз на 15 вересня й назвала заборонений колір цього дня

Прогноз астропогоди на 15 вересня

Вже починає діяти коридор затемнень, а тому утримайтеся від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"Не рекомендовано голодувати, займатись хатнім прибиранням і пранням.

Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів", - радить Соловйова.

"Якщо вирішити старі проблеми, в організмі з’являться нові сили. Корисною буде фізична активність, пасивність несприятлива. Ця неділя - день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку", - додала вона.

Принести користь можуть групова робота, обговорення спільних проблем, обмін інформацією. Цього дня підбивайте підсумки, відслідковуйте свої думки, очищайте їх від негативу. Проведіть час в родинному колі.

Сьогодні, додала астролог, також активуються процеси омолодження організму. А тому косметологічні засоби будуть діяти найбільш ефективно.

Гороскоп на 15 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

"15 вересня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності", - пояснила Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Але можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - зазначила вона.

Цього дня присвятіть час своєму хобі та будь-якій творчості.

"Краще не використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева, не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - наголосила астролог.