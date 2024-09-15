День Солнца и новых сил. Астролог составила прогноз на 15 сентября и назвала запретный цвет этого дня

Прогноз астропогоды на 15 сентября

Уже начинает действовать коридор затмнений, а потому воздержитесь от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

"Не рекомендуется голодать, заниматься домашней уборкой и стиркой.

Энергия дня поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов", - советует Соловьева.

"Если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы. Полезной будет физическая активность, пассивность неблагоприятная. Это воскресенье - день накопления информации, координирования работы логического и творческого полушарий головного мозга", - добавила она.

Принести пользу могут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией. В этот день подводите итоги, отслеживайте свои мысли, очищайте их от негатива. Проведите время в кругу семьи.

Сегодня, добавила астролог, также активируются процессы омоложения организма. Поэтому косметологические средства будут действовать наиболее эффективно.

Гороскоп на 15 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

"15 сентября - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - пояснила Соловьева.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Но можно посещать концерты, шоу, спектакли", - отметила она.

В этот день посвятите время своему хобби и любому творчеству.

"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - подчеркнула астролог.