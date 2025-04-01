День сміху: веселі привітання у віршах та своїми словами, листівки

1 квітня - це день, коли можна та треба жартувати та веселити себе і друзів. Веселі привітання та листівки, надіслані близьким людям у цей день, піднімуть настрій.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало кумедні привітання своїми словами та у віршах, щоб допомогти вам розвеселити своїх знайомих.

Привітання у віршах з 1 квітня

Перше квітня, любі друзі!

Хай бурчить у тебе в пузі,

Але треба рано встати

Тещу спершу привітати.

Їй натерти капці милом –

Хай сковзає вража сила!

Ви ж ласкаво кажіть: "Мамо,

Ну, навіщо, пити зрання?"

***

День сміху - перше квітня,

Відзнач сьогодні від душі!

А краще - цілий тиждень

Ти розважайся без межі.

А головне - сьогодні жарти

Ніяк не можна обійти,

І краще жодної хвилинки

Не спи, скоріш жартуй ти!

Листівка з 1 квітня (зображення: 24.cv.ua)

***

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує - той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

Швидше в День сміху посміхнись

Лише для того, щоб жити щасливо,

Адже сміх нам продовжує життя!

Нам потрібно більше позитиву!

***

Кожен хоче шуткувати,

У день сміху жартувати,

Обдурити хоче всіх,

Не попастись нам на сміх!

Ну якщо вже і попались,

І над Вами насміялись,

То у цей день без обід -

Пожартуйте й Ви услід!

Весела листівка з Днем сміху (зображення: 24.cv.ua)

Привітання з 1 квітня для Viber і sms

Вітаю з Днем сміху! Нехай у будь-якій ситуації тобі вдається знайти щось позитивне. Бажаю перетворювати труднощі на веселі історії та жити з усмішкою!

Кажуть, що сміх продовжує життя, тож бажаю сміятися щодня! Нехай у твоєму житті буде більше радості, добрих жартів і веселих моментів. Даруй усмішки та отримуй їх у відповідь!

Вітаю з Днем сміху! Бажаю тобі щирого сміху, гарного настрою та чудових друзів поруч. Нехай цей день буде наповнений позитивом і веселощами!

Листівка-привітання з 1 квітня (зображення: 24.cv.ua)

Нехай цей день подарує тобі море сміху та радості! Бажаю завжди знаходити приводи для усмішки та насолоджуватися життям. Нехай у твоєму серці панує легкість і щастя!

Вітаю з 1 квітня! Нехай веселий настрій супроводжує тебе не лише сьогодні, а й кожного дня. Бажаю тобі добрих жартів, щасливих моментів та багато приводів для сміху!

Сьогодні - День сміху, тож нехай він буде сповнений жартами, усмішками та радісними моментами! Бажаю ніколи не втрачати почуття гумору та заряджати позитивом всіх навколо. Нехай життя буде яскравим і веселим!

Привітання з 1 квітня (зображення: 24.cv.ua)

Вітаю з Днем сміху! Нехай кожен день приносить тобі нові веселі історії, добрі жарти та щасливі миті. Бажаю, щоб усмішка стала твоїм найкращим аксесуаром!

Сміх - це справжній еліксир молодості, тож бажаю тобі завжди залишатися бадьорим, життєрадісним і сповненим позитиву! Нехай гарний настрій не залишає тебе ні на мить. Вітаю з Днем сміху!

Бажаю, щоб сьогоднішній день запам’ятався тільки приємними сюрпризами та веселими моментами! Нехай поруч будуть щирі друзі, які знають, як подарувати гарний настрій. Усміхайся та насолоджуйся життям!

Вітаю з 1 квітня - Днем сміху! Нехай веселощі не припиняються, а сміх лунає якомога частіше. Бажаю щасливих моментів, які залишаться теплим спогадом на довгі роки!

Привітання з Днем сміху (зображення: 24.cv.ua)

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