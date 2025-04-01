День сміху: веселі привітання у віршах та своїми словами, листівки
1 квітня - це день, коли можна та треба жартувати та веселити себе і друзів. Веселі привітання та листівки, надіслані близьким людям у цей день, піднімуть настрій.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало кумедні привітання своїми словами та у віршах, щоб допомогти вам розвеселити своїх знайомих.
Привітання у віршах з 1 квітня
Перше квітня, любі друзі!
Хай бурчить у тебе в пузі,
Але треба рано встати
Тещу спершу привітати.
Їй натерти капці милом –
Хай сковзає вража сила!
Ви ж ласкаво кажіть: "Мамо,
Ну, навіщо, пити зрання?"
***
День сміху - перше квітня,
Відзнач сьогодні від душі!
А краще - цілий тиждень
Ти розважайся без межі.
А головне - сьогодні жарти
Ніяк не можна обійти,
І краще жодної хвилинки
Не спи, скоріш жартуй ти!
Листівка з 1 квітня (зображення: 24.cv.ua)
***
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує - той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
Швидше в День сміху посміхнись
Лише для того, щоб жити щасливо,
Адже сміх нам продовжує життя!
Нам потрібно більше позитиву!
***
Кожен хоче шуткувати,
У день сміху жартувати,
Обдурити хоче всіх,
Не попастись нам на сміх!
Ну якщо вже і попались,
І над Вами насміялись,
То у цей день без обід -
Пожартуйте й Ви услід!
Весела листівка з Днем сміху (зображення: 24.cv.ua)
Привітання з 1 квітня для Viber і sms
Вітаю з Днем сміху! Нехай у будь-якій ситуації тобі вдається знайти щось позитивне. Бажаю перетворювати труднощі на веселі історії та жити з усмішкою!
Кажуть, що сміх продовжує життя, тож бажаю сміятися щодня! Нехай у твоєму житті буде більше радості, добрих жартів і веселих моментів. Даруй усмішки та отримуй їх у відповідь!
Вітаю з Днем сміху! Бажаю тобі щирого сміху, гарного настрою та чудових друзів поруч. Нехай цей день буде наповнений позитивом і веселощами!
Листівка-привітання з 1 квітня (зображення: 24.cv.ua)
Нехай цей день подарує тобі море сміху та радості! Бажаю завжди знаходити приводи для усмішки та насолоджуватися життям. Нехай у твоєму серці панує легкість і щастя!
Вітаю з 1 квітня! Нехай веселий настрій супроводжує тебе не лише сьогодні, а й кожного дня. Бажаю тобі добрих жартів, щасливих моментів та багато приводів для сміху!
Сьогодні - День сміху, тож нехай він буде сповнений жартами, усмішками та радісними моментами! Бажаю ніколи не втрачати почуття гумору та заряджати позитивом всіх навколо. Нехай життя буде яскравим і веселим!
Привітання з 1 квітня (зображення: 24.cv.ua)
Вітаю з Днем сміху! Нехай кожен день приносить тобі нові веселі історії, добрі жарти та щасливі миті. Бажаю, щоб усмішка стала твоїм найкращим аксесуаром!
Сміх - це справжній еліксир молодості, тож бажаю тобі завжди залишатися бадьорим, життєрадісним і сповненим позитиву! Нехай гарний настрій не залишає тебе ні на мить. Вітаю з Днем сміху!
Бажаю, щоб сьогоднішній день запам’ятався тільки приємними сюрпризами та веселими моментами! Нехай поруч будуть щирі друзі, які знають, як подарувати гарний настрій. Усміхайся та насолоджуйся життям!
Вітаю з 1 квітня - Днем сміху! Нехай веселощі не припиняються, а сміх лунає якомога частіше. Бажаю щасливих моментів, які залишаться теплим спогадом на довгі роки!
Привітання з Днем сміху (зображення: 24.cv.ua)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Свято.топ, Чернівці 24.