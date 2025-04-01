День смеха: веселые поздравления в стихах и своими словами, открытки

1 апреля - это день, когда можно и нужно шутить и веселить себя и друзей. Веселые поздравления и открытки, отправленные близким людям в этот день, поднимут настроение.

РБК-Украина (проект Styler) собрало забавные поздравления своими словами и в стихах, чтобы помочь вам развеселить своих знакомых.

Поздравления в стихах с 1 апреля в стихах

Перше квітня, любі друзі!

Хай бурчить у тебе в пузі,

Але треба рано встати

Тещу спершу привітати.

Їй натерти капці милом –

Хай сковзає вража сила!

Ви ж ласкаво кажіть: "Мамо,

Ну, навіщо, пити зрання?"

***

День сміху - перше квітня,

Відзнач сьогодні від душі!

А краще - цілий тиждень

Ти розважайся без межі.

А головне - сьогодні жарти

Ніяк не можна обійти,

І краще жодної хвилинки

Не спи, скоріш жартуй ти!

Открытка с 1 апреля (изображение: 24.cv.ua)

***

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує - той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

Швидше в День сміху посміхнись

Лише для того, щоб жити щасливо,

Адже сміх нам продовжує життя!

Нам потрібно більше позитиву!

***

Кожен хоче шуткувати,

У день сміху жартувати,

Обдурити хоче всіх,

Не попастись нам на сміх!

Ну якщо вже і попались,

І над Вами насміялись,

То у цей день без обід -

Пожартуйте й Ви услід!

Веселая открытка с Днем смеха (изображение: 24.cv.ua)

Поздравления с 1 апреля для Viber и sms

Поздравляю с Днем смеха! Пусть в любой ситуации тебе удается найти что-то положительное. Желаю превращать трудности в веселые истории и жить с улыбкой!

Говорят, что смех продлевает жизнь, поэтому желаю смеяться каждый день! Пусть в твоей жизни будет больше радости, добрых шуток и веселых моментов. Дари улыбки и получай их в ответ!

Поздравляю с Днем смеха! Желаю тебе искреннего смеха, хорошего настроения и замечательных друзей рядом. Пусть этот день будет наполнен позитивом и весельем!

Открытка-поздравление с 1 апреля (изображение: 24.cv.ua)

Пусть этот день подарит тебе море смеха и радости! Желаю всегда находить поводы для улыбки и наслаждаться жизнью. Пусть в твоем сердце царит легкость и счастье!

Поздравляю с 1 апреля! Пусть веселое настроение сопровождает тебя не только сегодня, но и каждый день. Желаю тебе добрых шуток, счастливых моментов и много поводов для смеха!

Сегодня - День смеха, поэтому пусть он будет полон шуток, улыбок и радостных моментов! Желаю никогда не терять чувство юмора и заряжать позитивом всех вокруг. Пусть жизнь будет яркой и веселой!

Поздравления с 1 апреля (изображение: 24.cv.ua)

Поздравляю с Днем смеха! Пусть каждый день приносит тебе новые веселые истории, добрые шутки и счастливые мгновения. Желаю, чтобы улыбка стала твоим лучшим аксессуаром!

Смех - это настоящий эликсир молодости, поэтому желаю тебе всегда оставаться бодрым, жизнерадостным и полным позитива! Пусть хорошее настроение не покидает тебя ни на миг. Поздравляю с Днем смеха!

Желаю, чтобы сегодняшний день запомнился только приятными сюрпризами и веселыми моментами! Пусть рядом будут искренние друзья, которые знают, как подарить хорошее настроение. Улыбайся и наслаждайся жизнью!

Поздравляю с 1 апреля - Днем смеха! Пусть веселье не прекращается, а смех раздается как можно чаще. Желаю счастливых моментов, которые останутся теплым воспоминанием на долгие годы!

Поздравление с Днем смеха (изображение: 24.cv.ua)

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