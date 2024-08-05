День скандалів та нещасних випадків. Астролог дала прогноз на 5 серпня і сказала, як уникнути біди

Астропрогноз на 5 серпня

Цього дня утримайтеся від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні і далеких подорожей.

Ретроградний Меркурій вплине на усі сфери життя. Тому, радить астролог, не варто планувати нові справи, купувати щось коштовне, з'ясовувати стосунки.

Окрім цього, враховуйте наступні поради:

уникайте конфліктів і спалахів емоцій

продовжуйте планувати, розробляти стратегії, тактики, накопичувати сили

прислухайтеся до своєї інтуїції, за відчуттями можна легше, ніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка - ні

будьте щедрими, даруйте подарунки, займайтесь благодійністю

поверніться до колись розпочатого циклу фізичних навантажень або до покинутого курсу навчання

можна давати гроші у борг і повертати борги.

Цей понеділок, пояснила Соловйова, стане днем каяття, пробачення образ та виправлення помилок. Корисними будуть дієта, сауна, баня.

Поради на 5 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Що треба зробити у понеділок, аби було щастя

"5 серпня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість", - розповіла астролог.

"Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати. Дехто вважає понеділок складним днем", - додала вона.

Завтра Місяць буде без курсу з 18:18 до 24:00. Таке положення, пояснює астролог, прирівнюють до дії ретроградного Меркурія, тому у цей період не варто починати нічого нового та важливого.

Місяць буде у складному аспекті з Ураном, планетою несподіванок, революційних змін, реформ, свободи, інновацій та високих технологій, стихійних лих.

Через це можливі спалахи емоцій, імпульсивності, ексцентричності, дратівливості, неврівноваженості, екстремізму, необережності, підвищеної ризикованості, що може призвести до нещасних випадків.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить Соловйова.