День скандалов и несчастных случаев. Астролог дала прогноз на 5 августа и сказала, как избежать беды

Астропрогноз на 5 августа

В этот день воздержитесь от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской и дальних путешествий.

Ретроградный Меркурий повлияет на все сферы жизни. Поэтому, советует астролог, не стоит планировать новые дела, покупать что-то ценное, выяснять отношения.

Кроме этого, учитывайте следующие советы:

избегайте конфликтов и вспышек эмоций

продолжайте планировать, разрабатывать стратегии, тактики, накапливать силы

прислушайтесь к своей интуиции, по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем следует общаться, а с кем нет, какая пища полезна, а какая - нет

будьте щедрыми, дарите подарки, занимайтесь благотворительностью

вернитесь к некогда начатому циклу физических нагрузок или к заброшенному курсу обучения

можно давать деньги взаймы и возвращать долги.

Этот понедельник, объяснила Соловьева, станет днем раскаяния, прощения обид и исправления ошибок. Полезными будут диета, сауна, баня.

Советы на 5 августа (иллюстрация: freepik.com)

Что нужно сделать в понедельник, чтобы было счастье

"5 августа - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость", - рассказала астролог.

"Ее влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать. Некоторые считают понедельник сложным днем", - добавила она.

Завтра Луна будет без курса с 18:18 до 24:00. Такое положение, объясняет астролог, приравнивают к действию ретроградного Меркурия, поэтому в этот период не следует начинать ничего нового и важного.

Луна будет в сложном аспекте с Ураном, планетой неожиданностей, революционных перемен, реформ, свободы, инноваций и высоких технологий, стихийных бедствий.

Поэтому возможны вспышки эмоций, импульсивности, эксцентричности, раздражительности, неуравновешенности, экстремизма, неосторожности, повышенной рискованности, что может привести к несчастным случаям.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует Соловьева.