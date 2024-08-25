День шахтаря 2024: історія свята та гарні привітання для рідних і близьких

Історія свята

День шахтаря вперше було встановлено в Радянському Союзі на честь рекорду Олексія Стаханова, який у ніч із 30 на 31 серпня 1935 року видобув 102 тонни вугілля за зміну. Це досягнення стало основою стахановського руху, спрямованого на підвищення продуктивності праці.

Свято було офіційно затверджене 10 вересня 1947 року за ініціативи міністрів вугільної промисловості СРСР. Після розпаду Радянського Союзу День шахтаря продовжили відзначати в Україні, де 16 серпня 1993 року Указом Президента свято було встановлено на останню неділю серпня.

В містах із розвинутою шахтарською інфраструктурою, таких як Донецьк та Горлівка, у цей день також святкується День міста.

Як красиво привітати з Днем Незалежності України (зображення: sogodnisvyato.com.ua)

Привітання у прозі

Щирі вітання з професійним святом! Ви робите вагомий внесок у забезпечення енергетичної безпеки нашої країни, попри всі труднощі. Нехай віра у Перемогу буде вашою опорою, а успіх супроводжує кожен ваш крок!

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Вітаю всіх, хто щодня докладає зусиль для видобутку вугілля, з Днем шахтаря! Ваша відвага та наполегливість в умовах сьогодення є прикладом для всіх нас. Бажаю вам здоров'я, благополуччя і миру на нашій землі.

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Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята! Шахтарська праця вимагає сили та мужності, і ви гідно виконуєте цю важливу місію. Нехай кожен ваш робочий день буде безпечним, а кожна тонна вугілля – символом нашої стійкості.

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Дорогий батьку, з Днем шахтаря! Нехай Ангел Хранитель завжди оберігає тебе у глибинах землі. Твоя праця – це приклад мужності та відданості. Ми пишаємося тобою і молимося за твою безпеку щодня.

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З Днем шахтаря! Нехай ваші руки завжди будуть міцними, а серце – сповненим віри. Бажаю, щоб кожен спуск супроводжувався успішним підйомом, а ваша праця приносила мир і добробут рідній землі.

Красиві привітання з Днем Незалежності України (зображення: sogodnisvyato.com.ua)

Привітання у віршах

За столом сидить родина,

Гарна нині в нас причина,

Шахтарів усіх вітаєм,

І здоров’я всім бажаєм!

Щоб праця в радість вам була,

Щоб шахта прокормить змогла,

Щоб на роботі цінували,

І преміальні вам давали!

***

Повагу, славу і пошану,

Ти заслужив, шахтар, давно,

І серед всіх людей по праву

Ти маєш жити, як в кіно!

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай завжди любить, хто милий тобі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

Шахтарів я всіх вітаю,

І бажаю їм добра,

Більше світлого бажаю,

Де вугілля й чорнота!