День ракетних військ і артилерії України. Дивіться епічні відео, як ЗСУ знищують окупантів

Ракетні війська та артилерія

Ця структура, як і будь-яка інша частина війська, є досить складною за своєю будовою. За властивостями та призначенням вона ділиться на три групи:

ракетні війська. Вони вражають основні угруповання військ противника, оперативних резервів і центрів управління військами, а ще знищують склади із запасами та вузли комунікацій.

артилерія для ведення вогню з закритих позицій. Вона може бути представлена ствольною чи реактивною артилерією, а також мінометами.

протитанкові артилерійські засоби. Це зазвичай ствольна протитанкова артилерія, протитанкові ракетні комплекси та реактивні протитанкові гранатомети.

Українські артилеристи неодноразово демонстрували результати своєї ювелірної роботи. Ось, наприклад, пуски ракет ATACMS по ворожих цілях:

А це влучання в Донецьку по цистернах із паливом:

На цих кадрах 47-а бригада знищує колону російської техніки на сході України:

Погляньте також на чітку роботу HIMARS по російському БПЛА:

Саме артилерія завдає окупантам 90% ураження!

Інженерні війська ЗСУ

Цікавим є той факт, що цей рід військ не є новим. Він існував ще за часів Римської імперії та Київської Русі. Тодішні сапери були споряджені сокирами та шанцевими інструментами, які допомагали особовому складу окопуватися. Під час штурму міста вони запалювали укріплення та робили в ньому прохід для важкої піхоти.

Сьогодні інженерні війська складаються зі з'єднань, частин і підрозділів різного призначення:

інженерно-саперних

штурмових

загороджень і розгороджень

інженерно-дорожніх

мостобудівних

понтонно-мостових

переправно-десантних

відновлення та захисту

позиційних

маскувальних

польового водопостачання

інженерно-аеродромних

морських інженерних

інженерно-базових

інженерно-будівельних

В інших країнах є навіть інженерні частини й підрозділи для застосування ядерних мін - фугасів. В Україні інженерні війська підпорядковані Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил ГШ ЗСУ.