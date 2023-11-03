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День ракетных войск и артиллерии Украины. Смотрите эпические видео, как ВСУ уничтожают оккупантов

3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня, 3 ноября, отмечают День ракетных войск и артиллерии Украины. Это именно та структура ВСУ, которая предназначена для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника и т. д. Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в проводимых операциях.

Кроме того, сегодня также поздравляют инженерные войска ВСУ. На войне инженерные войска выполняют самые сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава, применения различных инженерных и инженерных боеприпасов.

РБК-Украина (проект Styler) собрало "самые горячие" видео работы украинской артиллерии и рассказывает интересные факты об этих структурах ВСУ.

Ракетные войска и артиллерия

Эта структура, как и любая другая часть войска, достаточно сложная по своему строению. По свойствам и назначению она делится на три группы:

  • ракетные войска. Они поражают главные группировки войск противника, оперативных резервов и центров управления войсками, а также уничтожают склады с запасами и узлы коммуникаций.
  • артиллерия для ведения огня с закрытыми позициями. Она может быть представлена ствольной или реактивной артиллерией, а также минометами.
  • противотанковые артиллерийские средства. Это обычно ствольная противотанковая артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и реактивные противотанковые гранатометы.

Украинские артиллеристы неоднократно показывали результаты своей ювелирной работы. Вот, например, пуски ракет ATACMS по вражеским целям:

 

 

А это попадание в Донецке по цистернам с топливом:

 

 

На этих кадрах 47-я бригада уничтожает колонну российской техники на востоке Украины:

 

 

Посмотрите также на четкую работу HIMARS по российскому БПЛА:

 

 

Именно артиллерия наносит оккупантам 90% поражения!

Инженерные войска ВСУ

Интересен тот факт, что этот род войск не является новым. Он существовал еще при Римской империи и Киевской Руси. Тогдашние саперы были снаряжены топорами и шанцевыми инструментами, которые помогали личному составу окапываться. Во время штурма города они поджигали укрепления и совершали в нем проход для тяжелой пехоты.

Сегодня инженерные войска состоят из соединений, частей и подразделений разного назначения:

  • инженерно-саперных
  • штурмовых
  • заграждений и разграждений
  • инженерно-дорожных
  • мостостроительных
  • понтонно-мостовых
  • переправно-десантных
  • восстановление и защита
  • позиционных
  • маскировочных
  • полевого водоснабжения
  • инженерно-аэродромных
  • морских инженерных
  • инженерно-базовых
  • инженерно-строительных

В других странах есть даже инженерные части и подразделения по применению ядерных мин - фугасов. В Украине инженерные войска подчинены Главному управлению оперативного обеспечения Вооруженных сил ГШ ВСУ.

 

Ранее мы сообщали о том, что российские дроны уничтожили колледж в Харькове. Учебному заведению было почти 100 лет!

Читайте также все, что известно о ночной атаке вражеских БПЛА 3 ноября.

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