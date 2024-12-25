День пробудження та великої сили. Що обіцяє астрологічний прогноз на 25 грудня

У середу, 25 грудня, не варто покладатися на дива, але позитивної енергії все одно буде чимало. Цього дня можна отримати дуже потужну силу.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, чим особливий цей день та що варто робити, аби не прикликати невдачі.

Прогноз астропогоди на середу

"25 грудня стає точним складний аспект між транзитними Юпітером і Сатурном. Цей період закликає до зниження ділової активності. Можливі прояви підвищеної конфліктності, підвищується вірогідність прорахунків, збитків, втрати сприятливих можливостей, з’являється необхідність долати труднощі", - попередила астролог.

"Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися. Не треба зловживати сексуальними практиками, не бажано починати цикл голодування. Утримайтесь від паління. Добре займатись масштабними довгостроковими проектами", - радить вона.

Ця середа - день пробудження енергій природи, які сприяють творенню. Можна отримати одкровення та потужну силу. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень. Займайтесь активною творчою роботою. Можна наводити лад вдома, приймати гостей, приділити час дітям.

Гороскоп на 25 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

"25 грудня – середа, день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх", - попередила експерт.

На цей день вона не радить планувати наступні справи:

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення необхідних платежів, з’ясування стосунків з сусідами.

Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, розповіла астролог, можна застосувати бджолиний віск і вироби з нього, або ж просто запалити свічки.

"Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співрозмовниками, цікава книга", - резюмувала Соловйова.