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День пробуждения и большой силы. Что обещает астрологический прогноз на 25 декабря

Среда 25 декабря 2024 08:24
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День пробуждения и большой силы. Что обещает астрологический прогноз на 25 декабря Астрологический прогноз на 25 декабря (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В среду, 25 декабря, не стоит полагаться на чудеса, но положительной энергии все равно будет немало. В этот день можно получить очень мощную силу.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, чем особенный этот день и что стоит делать, чтобы не призывать неудачи.

Прогноз астропогоды на среду

"25 декабря становится точным сложный аспект между транзитными Юпитером и Сатурном. Этот период призывает к снижению деловой активности. Возможны проявления повышенной конфликтности, повышается вероятность просчетов, убытков, потери благоприятных возможностей, появляется необходимость преодолевать трудности", - предупредила астролог.

"Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Не надо злоупотреблять сексуальными практиками, не желательно начинать цикл голодания. Воздержитесь от курения. Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами", - советует она.

Эта среда - день пробуждения энергий природы, которые способствуют творению. Можно получить откровение и мощную силу. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень. Занимайтесь активной творческой работой. Можно наводить порядок дома, принимать гостей, уделить время детям.

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Гороскоп на 25 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

"25 декабря - среда, день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их", - предупредила эксперт.

На этот день она не советует планировать следующие дела:

  • заключение новых договоров
  • приобретение техники
  • важные командировки
  • сдача экзаменов
  • проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями.

Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, рассказала астролог, можно применить пчелиный воск и изделия из него, или же просто зажечь свечи.

"Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - резюмировала Соловьева.

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