День Повні та спокус: астролог дала важливі поради на цю середу

Прогноз астропогоди на 12 лютого

"О 15:54 за київським часом відбудеться точна фаза Повні. Жінки відчувають Повню гостріше за чоловіків. Кризовий, стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги. Головна спокуса - відчуття влади над людьми. Не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему. Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну", - радить Соловйова.

"Терпіння та миролюбство - основний девіз дня. Не можна піддаватися навіюванню, лінуватися. Завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги. Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Утримайтесь від сексуальних практик", - також розповіла вона.

За словами астролога, ця середа - день каяття, очищення думок від негативу. Варто присвятити час родині, не бажано займатись прибиранням і пранням. Корисні голодування чи дієта, відвідування бані чи сауни.

Гороскоп на 12 лютого

Астролайфхаки на середу

12 лютого - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Соловйова радить уникати зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідувати за речами аби їх не загубити.

"Можливі обман та шахрайство. Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами. Гарний час для спілкування з братами та сестрами", - радить астролог.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти харчування тощо) або просто запалити свічки з нього. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля". - резюмувала вона.