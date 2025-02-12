День Полнолуния и соблазнов: астролог дала важные советы на эту среду

Прогноз астропогоды на 12 февраля

"В 15:54 по киевскому времени состоится точная фаза Полнолуния. Женщины чувствуют Полнолуние острее мужчин. Кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения. Главный соблазн - ощущение власти над людьми. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Необходимо укрощать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину", - советует Соловьева.

"Терпение и миролюбие - основной девиз дня. Нельзя поддаваться внушению, лениться. Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги. Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Воздержитесь от сексуальных практик", - также рассказала она.

По словам астролога, эта среда - день раскаяния, очищения мыслей от негатива. Стоит посвятить время семье, не желательно заниматься уборкой и стиркой. Полезны голодание или диета, посещение бани или сауны.

Гороскоп на 12 февраля

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12 февраля - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Соловьева советует избегать лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следовать за вещами, чтобы их не потерять.

"Возможны обман и мошенничество. Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - советует астролог.

"Для того, чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты питания и т.д.) или просто зажечь свечи из него. Потребляйте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг". - резюмировала она.