День Повітряних Сил України 2024: як вітати захисників зі святом

Історія свята

Згідно з Указом Президента від 27 червня 2007 року військовослужбовці Повітряних Сил України відзначають своє професійне свято щорічно в першу неділю серпня. У 2024 році дата припадає на 4 серпня.

Після здобуття незалежності Україна успадкувала велике авіаційне угруповання, на базі якого 17 березня 1992 року біло створено Повітряні Сили України. Вони стали одними з найчисельніших у Європі, включаючи бомбардувальну, винищувальну, штурмову, розвідувальну, транспортну авіацію та зенітні, ракетні і радіотехнічні війська.

Міг-29 групи "Українські соколи" (фото: Вікіпедія)

Зенітно-ракетний комплекс "Оса" (фото: Вікіпедія)

Зенітно-ракетний комплекс "С-300" (фото: Вікіпедія)

У 2014 році під час антитерористичної операції авіація використовувалася лише для перевезення особового складу та вантажів, а також для розвідки. Але вже у 2022 році Повітряні Сили першими вступили в бій проти окупантів, які намагалися знищити систему протиповітряної оборони.

Сьогодні Повітряні Сили продовжують відбивати повітряні та ракетні атаки, наближаючи перемогу над ворогом.

Як привітати рідних з Днем Повітряних Сил України (листівки: vitannya.in.ua)

Привітання своїми словами

Вітаю з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України! Бажаю вам непохитної відваги, міцного здоров’я, безмежної енергії та сил. Нехай вас оточують щирі друзі, а любов і щастя наповнюють ваше життя. Зі святом!

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У цей день хочу висловити вдячність усім військовим Повітряних Сил ЗСУ. Нехай ваше небо завжди буде мирним, польоти - безпечними, а техніка - надійною. Бажаю вам вірних друзів, які завжди будуть поряд, і підтримки з боку рідних. Зі святом!

СУ-25 (фото: Вікіпедія)

Су-25М (фото: Вікіпедія)

Вітаю з Днем Повітряних Сил України! Ваша відвага і професіоналізм викликають повагу і захоплення. Нехай ваше небо завжди буде чистим, польоти - вдалими, а літаки - справними. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та успіхів у всіх починаннях!

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У цей святковий день бажаю вам, нашим захисникам, мирного неба і вдалих польотів. Нехай техніка завжди буде надійною, а польоти - безпечними. Дякую за вашу відвагу і професіоналізм. Зі святом Повітряних Сил ЗСУ!

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Вітаю з Днем Повітряних Сил України! Вашій сміливості та майстерності можна лише позаздрити. Бажаю вам міцного здоров'я, безхмарного неба і завжди вдалих польотів. Ви - справжні герої!

Патріотичні слова до свята Повітряних Сил ЗСУ (листівки: vitanniachko.com.ua)

Вірші для захисників

Ми День Збройних Сил,

Сьогодні відзначаємо.

Здоров'я, мужності, кохання,

Хлопцям побажаємо.

Ви захищаєте наш спокій,

Завжди, скрізь і всюди,

В України сильне військо,

Хай знають всі це люди.

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День Збройних Сил

України відзначаємо,

Своїх доблесних воїнів

Ми сьогодні вітаємо!

Ви зберігаєте наш спокій

На землі та в морі.

Нам не страшний ворог будь-який

Поки ви в дозорі.

Кубок свій поспішаємо підняти

За вітчизну нашу,

Всім військовим побажати

Щастя і удачі!

Гарні побажання у День Повітряних Сил ЗСУ (листівки: vitannya.in.ua)