В Украине 9 мая запланировано более 300 мероприятий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запланировано почти 290 возложений цветов и 50 автопробегов

На 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Facebook.

По данным правоохранителей, 9 мая в Украине должны состояться около 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов ко Дню победы над нацизмом. Правоохранительные органы готовы обеспечить публичную безопасность.

"Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать свыше 6,9 тысячи полицейских и свыше 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщили в МВД.

Отмечается, что правоохранители будут проводить работу по информированию граждан об ограничениях, а также будут обеспечивать соблюдение карантинных мер во время проведения акций.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров отказался от проведения акций 9 мая из-за карантина в Украине. От акций также отказались власти Киева. Мэр столицы отмечал, что формат празднования 9 мая будет другим, но деталей не уточнил.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений во время акций 9 мая. В столице планируется проведение акций в парке Вечной славы.