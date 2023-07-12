День Петра та Павла 2023: що обов'язково потрібно робити у свято, а що - категорично не можна

Історія цього свята

У цей день вшановується пам'ять святого мученика. Петро був сином рибалки, перший з апостолів, які визнали Ісуса Христа месією. Він очолив громаду християн після Ісуса. Павло - це колишній гонитель християн, який розкаявся і став щирим проповідником християнства.

Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за свою віру. Петра розіп'яли, а Павлу відрубали голову за його проповіді. Цього дня віруючі з усього світу моляться святим за захист і заступництво.

Цього церковного свята заведено вранці сходити до церкви. Увечері потрібно приготувати вечерю та подати страви з риби. Вечеря має бути щедрою, адже це перший день після закінчення посту. На День Петра та Павла зазвичай починався період весіль.

Що не можна робити у свято

Не можна в Петрів день займатися рукоділлям, шити, вишивати, в'язати. Будь-яка фізична праця - під забороною. Не можна поганословити, сваритися, конфліктувати, кричати, бажати зла будь-кому і думати про погане. Бажано відмовитись від вживання спиртних напоїв.

Важливі прикмети цього дня

На Петрів день ясна погода стоїть - рік благополучно пройде

Дощ 12 числа тричі приймається - урожай багатим буде

На Петрів день, за прикметою, треба починати сінокіс

Зозуля після Петрова дня знову кукує - осінь буде теплою, а зима пізно прийде

Хто святкує День ангела

Сьогодні іменини святкують Петро та Павло.

Молитва Петру та Павлу

О, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб(а) Божий (а) (ім'я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захист від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь.