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День Петра та Павла 2023: що обов'язково потрібно робити у свято, а що - категорично не можна

Фото: День Петра та Павла відзначається 12 липня (pravmir.com)
Автор: Styler

День Петра та Павла відзначається 12 липня і це одне з головних свят цього місяця у церковному календарі.

Чим відомі ці апостоли, що можна і не можна робити на це свято - читайте в матеріалі Styler.

Історія цього свята

У цей день вшановується пам'ять святого мученика. Петро був сином рибалки, перший з апостолів, які визнали Ісуса Христа месією. Він очолив громаду християн після Ісуса. Павло - це колишній гонитель християн, який розкаявся і став щирим проповідником християнства.

Обидва апостоли прийняли мученицьку смерть за свою віру. Петра розіп'яли, а Павлу відрубали голову за його проповіді. Цього дня віруючі з усього світу моляться святим за захист і заступництво.

Цього церковного свята заведено вранці сходити до церкви. Увечері потрібно приготувати вечерю та подати страви з риби. Вечеря має бути щедрою, адже це перший день після закінчення посту. На День Петра та Павла зазвичай починався період весіль.

Що не можна робити у свято

Не можна в Петрів день займатися рукоділлям, шити, вишивати, в'язати. Будь-яка фізична праця - під забороною. Не можна поганословити, сваритися, конфліктувати, кричати, бажати зла будь-кому і думати про погане. Бажано відмовитись від вживання спиртних напоїв.

Важливі прикмети цього дня

  • На Петрів день ясна погода стоїть - рік благополучно пройде
  • Дощ 12 числа тричі приймається - урожай багатим буде
  • На Петрів день, за прикметою, треба починати сінокіс
  • Зозуля після Петрова дня знову кукує - осінь буде теплою, а зима пізно прийде

Хто святкує День ангела

Сьогодні іменини святкують Петро та Павло.

Молитва Петру та Павлу

О, святі апостоли Петро і Павло. Я, раб(а) Божий (а) (ім'я), звертаюся до вас з проханнями про зцілення і захист від недуг. Почуйте ж прохання мої молитовні та не залиште їх без відповіді. Як Господь Бог милосердний до тих, хто звертається до нього з молитвами, так і ви, учні Спасителя нашого Ісуса Христа, будьте милосердні до мене. Амінь.

Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.

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