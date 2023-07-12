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День Петра и Павла 2023: что обязательно нужно сделать в праздник, а что нельзя, молитва

Фото: День Петра и Павла отмечается 12 июля (pravmir.com)
Автор: Styler

День Петра и Павла отмечается 12 июля и это один из главных праздников этого месяца в церковном календаре.

Чем известны эти апостолы, что можно и нельзя делать в этот праздник - читайте в материале Styler.

История этого праздника

В этот день почитается память апостолов Петра и Павла. Петр был сыном рыбака, первый из апостолов, признавших Иисуса Христа мессией. Он возглавил общину христиан после Иисуса. Павел - это бывший гонитель христиан, раскаявшийся и ставший искренним проповедником христианства.

Оба апостола приняли мученическую смерть за свою веру. Петра распяли, а Павлу отрубили голову за его проповеди. В этот день верующие со всего мира молятся святым о защите и заступничестве.

В этот церковный праздник принято утром сходить в церковь. Вечером нужно приготовить ужин и подать блюда из рыбы. Ужин должен быть щедрым, ведь это первый день после окончания поста. На День Петра и Павла обычно начинался период свадеб.

Что нельзя делать в праздник

Нельзя в Петров день заниматься рукоделием, шить, вышивать, вязать. Любой физический труд - под запретом. Нельзя сквернословить, ссориться, ругаться, конфликтовать, кричать, желать зла кому-либо и думать о плохом. Желательно отказаться от употребления спиртных напитков.

Важные приметы этого дня

  • На Петров день погода ясная стоит - год благополучно пройдет
  • Дождь 12 числа трижды принимается - урожай богатым будет.
  • На Петров день, по примете, нужно начинать сенокос
  • Кукушка после Петрова дня вновь кукует - осень будет теплой, а зима поздно придет

Кто празднует День ангела

Сегодня именины празднуют Петр и Павел.

Молитва Петру и Павлу

О, святые апостолы Петр и Павел. Я, раб(а) Божий(а) (имя), обращаюсь к вам с просьбами об исцелении и защите от недугов. Услышьте же просьбы мои молитвы и не оставьте их без ответа. Как Господь Бог милосерден к тем, кто обращается к нему с молитвами, так и вы, ученики Спасителя нашего Иисуса Христа, будьте милосердны ко мне. Аминь.

Ранее мы писали о всех праздниках и выходных в августе 2023 года.

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