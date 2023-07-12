День Петра та Павла 2023: найкращі привітання у віршах та прозі

День Петра та Павла відзначається 12 липня. Свято присвячене двом апостолам Христа, які прийняли мученицьку смерть за свою віру. У народі цей день також називали хмарами.

Красиві привітання зі святом у віршах, прозі та листівках читайте у матеріалі Styler.

Вітання зі святом у прозі

Сердечні вітання зі святом великих апостолів Петра та Павла! Нехай їх незламна віра та невтомна праця будуть прикладом для нас усіх. Бажаю міцного здоров'я, Божої опіки та безмежної любові. Нехай твоє життя буде сповнене світлом віри, а серце ніколи не відчуває горя!

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Прийми мої найтепліші вітання з Днем святих Петра та Павла! Нехай ці великі святі оберігають твій дім, а їхня благодать наповнює твоє життя миром та щастям. Бажаю тобі мудрості та любові, щоб незалежно від життєвих обставин завжди вдавалося знаходити у собі сили йти вперед!

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Зі святом апостолів Петра та Павла! Нехай вони оберігають тебе від усіх життєвих бур, наповнюють серце спокоєм і любов'ю, а душу - незламною вірою. Бажаю тобі здоров'я, радості, миру та гармонії в сім'ї!

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Вітаю з Днем апостолів Петра та Павла! Бажаю віри, яка перемагає будь-які перешкоди, надії, яка не знає розчарувань, та любові, що не має меж. Нехай буде з тобою Божа благодать і апостольська мудрість, а життя буде сповнене радістю та щастям!

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Я бажаю миру в будинку, щоб обходили Вас усі нещастя, проблеми та негаразди. Нехай нерви будуть спокійними, а дні наповнюються щастям та посмішками. Нехай ангели охороняють Вас та близьких від поганої мови та злих помислів. Зі святом!

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У день апостолів Петра та Павла бажаємо вам здоров'я, добра та смирення. Святі покровителі дадуть вам світлу надію та захист від будь-якого лиха.

Вітання у віршах

У світлий день Петра та Павла

Побажання прийми

Мудрим бути, у рішеннях правим.

Дружно з близькими живи.

Нехай святі спрямовують

Дорогами непростим.

Нехай сумніви не мучать.

Щастя, миру, доброти!

***

Сьогодні - свято велике,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти знай!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!