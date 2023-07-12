День Петра и Павла 2023: лучшие поздравления в стихах и прозе
День Петра и Павла отмечается 12 июля. Праздник посвящен двум апостолам Христа, которые приняли мученическую смерть за свою веру. В народе этот день также называют Петров день.
Красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках читайте в материале Styler.
Поздравления с праздником в прозе
Сердечные поздравления с праздником великих апостолов Петра и Павла! Пусть их несокрушимая вера и неутомимый труд будут примером для нас всех. Желаю крепкого здоровья, Божьей опеки и безграничной любви. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом веры, а сердце никогда не испытывает горя!
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Прими мои самые теплые поздравления с Днем святых Петра и Павла! Пусть эти великие святые оберегают твой дом, а их благодать наполняет твою жизнь миром и счастьем. Желаю тебе мудрости и любви, чтобы независимо от жизненных обстоятельств всегда удавалось находить в себе силы идти вперед!
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С праздником апостолов Петра и Павла! Пусть они оберегают тебя от всех жизненных бурь, наполняют сердце спокойствием и любовью, а душу — несокрушимой верой. Желаю тебе здоровья, радости, мира и гармонии в семье!
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Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Желаю веры, побеждающей любые препятствия, надежды, которая не знает разочарований, и любви, что не имеет границ. Пусть будет с тобой Божья благодать и апостольская мудрость, а жизнь будет наполнена радостью и счастьем!
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Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и неурядицы. Пусть нервы будут спокойными, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от дурного языка и злых помыслов. С праздником!
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В день апостолов Петра и Павла желаем вам здоровья, добра и смирения. Святые покровители дадут вам светлую надежду и защиту от любой беды.
Поздравления в стихах
В светлый день Петра и Павла
Пожелания прими
Мудрым быть, в решеньях правым.
Дружно с близкими живи.
Пусть святые направляют
По дорогам непростым.
Пусть сомненья не терзают.
Счастья, мира, доброты!
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В день святых Петра и Павла
Пожелаю счастья в дом,
Благодать чтоб согревала,
Везло сказочно во всем!
Пусть заботливо святые
И тебя, и близких всех
Берегут всевышней силой,
Чтобы жизнь не пачкал грех!
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Пусть сопутствует удача,
И Господь пусть помогает.
С Днем святых Петра и Павла
От души вас поздравляю.
Пусть глаза ваши сияют,
А в душе любовь живет,
Вера сердце заполняет,
И здоровье пусть цветет.
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День Петра и Павла
Пускай научит главному:
Терпеньем мудрым запастись,
Впустить добро и веру в жизнь.
Пускай апостолы поют
И благодать тебе несут!
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В день Петра и Павла, я желаю тепла,
Вдохновения, радости, счастья!
Будут рядом друзья, процветает семья,
Чтоб души не коснулось ненастье!
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