UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

День Павла: что это за особенная дата, и что сегодня нельзя делать

Автор: Styler

28 января православные чествуют память преподобного Павла Фивейского, святого и первого христианского монаха, который 91 из 113 лет своей жизни провел как отшельник.

Все традиции, приметы и запреты этого дня - читайте ниже в материале Styler.

В народе праздник получил название Павел день или Павел Пустынник. С этой даты наблюдали увеличение светового дня и сокращение ночной темноты - даже бытовала поговорка, что "Павел день прибавил".

Отметим, что 28 января в Киевской Руси-Украины еще в дохристианские времена называли День ведунов. Наши предки верили, что это неблагоприятная дата, когда колдуны и злые силы обмениваются тайными темными знаними, и применяют их против людей. Суеверные боялися выходить за порог дома после захода солнца, когда нечисть получала большую силу и охотилась за самоуверенными смельчаками. Так, с той эпохи сохранились важные правила, как уберечь себя и родных от зла, лиха и порчи.

Как гласят церковные предания, Павел родился в Египте, в городе Фивы. Во время гонений императора Деция в III веке преподобный узнал, что родственник намерен рассказать язычникам о том, что он исповедует христианство, и ушел в пустыню и поселился в пещере. Согласно легендам, вороны приносили ему финики и хлеб. 91 год прожил святой в молитвах, и незадолго до кончины состоялась его встреча с преподобным Антонием, который с ним остался вплоть до смертного часа.

Святой Павел за свою жизнь не основал ни одной обители, однако его называют отцом православного монашества.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день ветреная погода, то год будет сырой;
  • Если ночью в небе много звезд - жди хороший урожай льна;
  • Когда же звезды ярко сверкают и блестят, то это сулило скорый мороз; если же они тусклые - жди оттепель; а когда звезды "сыплются" - это к похолоданию;
  • Если в Павлов день тучи идет с севера, то это обещало холодную погоду;
  • Если на окнах появились узоры, похожие на ржаные колоски вниз завитками, то этот сулило богатый урожай;
  • Если сегодня громко защебетали снегири - скоро погода поменяется;
  • Когда воронье каркает - жди оттепель; а если вороны спрятались - это предвещало скорое похолодание.

Ранее мы писали, какие праздники будут отмечаться украинцами в феврале 2022, сколько постных и поминальных дней нас ждет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине