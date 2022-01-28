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День Павла: що це за особлива дата, і що сьогодні не можна робити

Автор: Styler

28 січня православні вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського, святого і першого християнського ченця, який 91 з 113 років свого життя провів як відлюдник.

Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.

У народі свято отримало назву Павло день або Павло Пустельник. З цієї дати спостерігали збільшення світлового дня і скорочення нічної темряви - навіть побутувала приказка, що "Павло день додав".

Зазначимо, що 28 січня в Київській Русі-Україні ще в дохристиянські часи називали День відунів. Наші предки вірили, що це несприятлива дата, коли чаклуни і злі сили обмінюються таємними темними знаннями, і застосовують їх проти людей. Забобонні боялися виходити за поріг будинку після заходу сонця, коли нечисть отримувала велику силу і полювала за самовпевненими сміливцями. Так, з тієї епохи збереглися важливі правила, як уберегти себе і рідних від зла, лиха і псування.

Як свідчать церковні перекази, Павло народився в Єгипті, в місті Фіви. Під час гонінь імператора Деція в III столітті преподобний дізнався, що родич має намір розповісти язичникам про те, що він сповідує християнство, і пішов у пустелю і оселився в печері. Згідно з легендами, ворони приносили йому фініки і хліб. 91 рік прожив святий в молитвах, і незадовго до смерті відбулася його зустріч з преподобним Антонієм, який з ним залишився аж до смертної години.

Святий Павло за своє життя не заснував жодної обителі, проте його називають батьком православного чернецтва.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день вітряна погода, то рік буде сирий;
  • Якщо вночі в небі багато зірок-чекай хороший урожай льону;
  • Коли ж зірки яскраво виблискують і блищать, то це обіцяло швидкий мороз; якщо ж вони тьмяні-чекай відлигу; а коли зірки "сиплються" - це до похолодання;
  • Якщо в Павлів день хмари йде з півночі, то це обіцяло холодну погоду;
  • Якщо на вікнах з'явилися візерунки, схожі на житні колоски вниз завитками, то цей обіцяло багатий урожай;
  • Якщо сьогодні голосно защебетали Снігурі-скоро погода зміниться;
  • Коли вороняче каркає-чекай відлига; а якщо ворони сховалися - це віщувало швидке похолодання.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться українцями в лютому 2022, скільки пісних і поминальних днів нас чекає.

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