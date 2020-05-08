День памяти и примирения: почему красный мак заменил георгиевскую ленту

День памяти и примирения отмечается в Украине 8 мая. В этот день многие страны мира празднуют день окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года в 23:01 Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацисткой Германии. Сам Акт был подписан в Германии 7 мая. Почему на смену георгиевской ленте, которая сейчас запрещена в Украине, пришел цветок красного мака, читайте в материале Styler.

История красного мака

Символ этого весеннего цветка впервые появился в 1915 году, когда канадский врач Джон Мак-Крей написал стих под названием "В поле Фландрии". В поэзии рассказывалось о красных маках, которые зацвели на могилах военных.

Американская гуманистка Миона Майкл вдохновилась стихотворением и решила украсить этим цветком свою одежду во имя почтения памяти погибших бойцов.

В 1920 году Американский легион утвердил маки как официальный символ.

В 1921 году их поместили на эмблему Королевского Британского легиона. Теперь каждый год в стране происходит акция в поддержку ветеранов.

Каждый благотворитель получает красный бумажный мак и украшает им свою одежду. Это стало традицией на всей территории бывшей Британской империи. Таким образом чтят память погибших во всех вооруженных конфликтах с 1914-го года.

Почему красный мак стал символом праздника в Украине

С 2014 года символом Дня примирения и Дня победы в Украине стал цветок мака. Это международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов. Именно в 2014 году в Украинском институте национальной памяти попросили всех украинцев 8 мая украсить одежду красным маком. Изображение этого цветка является своеобразной аллюзией: с одной стороны, оно олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

Так, на смену советскому символу - георгиевской ленте, пришел красный мак. Его рекомендуют прикреплять к одежде с левой стороны, ближе к сердцу.

Напомним, что 15 июня 2017 года вступил в силу закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Согласно закону, "пропагандой" георгиевской ленты является ее публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение ленты или ее изображения. За ношение георгиевской ленты грозит штраф до двух с половиной тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, чем отличаются День победы и День памяти и примирения.