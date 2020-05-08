День пам'яті і примирення: чому червоний мак замінив георгіївську стрічку

День пам'яті і примирення відзначається в Україні 8 травня. У цей день багато країн світу святкують день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини. Сам Акт був підписаний у Німеччині 7 травня. Чому на зміну георгіївській стрічці, яка зараз заборонена в Україні, прийшла квітка червоного маку, читайте в матеріалі Styler.

Історія червоного маку

Символ цієї весняної квітки вперше з'явився в 1915 році, коли канадський лікар Джон Мак-Крей написав вірш під назвою "У полі Фландрії". У поезії розповідалося про червоні маки, які зацвіли на військових могилах.

Американська гуманістка Міона Майкл надихнулася віршем і вирішила прикрасити цією квіткою свій одяг в ім'я вшанування пам'яті загиблих бійців.

У 1920 році Американський легіон затвердив маки як офіційний символ.

У 1921 році їх помістили на емблему Королівського Британського легіону. Тепер щороку в країні відбувається акція на підтримку ветеранів.

Кожен благодійник отримує червоний паперовий мак і прикрашає ним свій одяг. Це стало традицією на всій території колишньої Британської імперії. Таким чином вшановують пам'ять загиблих у всіх збройних конфліктах з 1914-го року.

Чому червоний мак став символом свята в Україні

З 2014 року символом Дня примирення та Дня перемоги в Україні стала квітка маку. Це міжнародний символ пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів. Саме у 2014 році в Українському інституті національної пам'яті попросили всіх українців 8 травня прикрасити одяг червоним маком. Зображення цієї квітки є своєрідною алюзією: з одного боку, вона уособлює квітку маку, з іншого - кривавий слід від кулі.

Так, на зміну радянському символу - георгіївській стрічці, прийшов червоний мак. Його рекомендують прикріплювати до одягу з лівого боку, ближче до серця.

Нагадаємо, що 15 червня 2017 року набрати чинності закон про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки. Згідно із законом, "пропагандою" георгіївської стрічки є її публічне використання, демонстрація, носіння, а також поширення стрічки або її зображення. За носіння георгіївської стрічки загрожує штраф до двох з половиною тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим відрізняються День перемоги і День пам'яті і примирення.