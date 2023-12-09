День пам’яті жертв злочинів геноциду: головне з інтерв’ю директора музею Аушвіц-Біркенау Пйотра Цивінського

Сьогодні - Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду. Людей, які загинули тільки тому, що вони мають певну національність чи певну релігію. Зараз за право жити на своїй землі і розмовляти своєю мовою платимо дуже високу ціну й ми, українці.

Та чи є злочини російської армії проти мирного населення України геноцидом із юридичної точки зору? Відповідь на це питання дає відомий польський історик, доктор Пйотр Цивінський.

Він - Директор Державного музею Аушвіц-Біркенау і президент Фундації Аушвіц-Біркенау в Польщі. Восени він брав участь у "Форумі усної історії України", який проводився за ініціативи музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Якщо з їхніх вуст звучать слова про те, що українці не окремий народ, що Україна не має права існувати, — це означає, що наміром є знищення — фізичне або принаймні у свідомості людей — цілого українського народу. І це разом із вчиненими звірствами дає підстави до, принаймні, розгляду міжнародним судом у Гаазі питання геноциду. Кожен геноцид є злочином проти людства. Але чи злочин проти людства є геноцидом? Трибунал має це засудити", — говорить Пйотр Цивінський.

Також пан Пйотр підкреслює, що на певні питання має відповідати не історик, і навіть не правник, а, насамперед, суд.

"За моїм переконанням як історика, в справжньому глибинному вивченні цієї ситуації повинні служити не тільки конкретні випадки чи накази, виконувані російською армією, як мордування цивільних, дітей, зґвалтування жінок, крадіжки і так далі. Але це повинно розглядатися разом із тим, що говорять ініціатори цих дій. Що говорять політики, які накреслили напрям цієї війни", — підкреслює пан Цивінський. І додає, що хотів би дочекатися ситуації, коли міжнародний суд займе позицію щодо визначення і називання своїми іменами тих злочинів, які були здійснені в Україні. Більше читайте в інтерв’ю Пйотра Цивінського за посиланням

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001